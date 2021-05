EXABRUPTOS.- Como no queriendo en el Debate de ayer en la noche, si hubo indirectas muy directas, aunque algunas fuera de tono y agresivas por lo que los moderadores pidieron por ejemplo al Tecmol, que respetara a la audiencia por sus exabruptos ya que utilizo como en su campaña, lenguaje de carretonero. Pero eso no fue todo ya que los candidatos a excepción del Pollo y de Octavio, todos dijeron “erario público” cuando todo erario es público, por lo que es redundancia.

QUE LE PASÓ.- Octavio traía la espada desenvainada, pues lo mismo le pegó a Mónica Rangel, al Pollo y hasta Machinena a quien le reclamó que no fuera positivo y que se informara bien sobre los temas que tocaba. ¿pues que le pasó? Luego propuso que se hicieran hospitales con inversión pública-privada, que el gobierno federal dice que ya no se utilizarán, porque endeudaron al país. Bueno.

LOS TEMAS.- Entre las propuestas que hay que destacar estuvieron las de de Marvely sobre seguridad por su lucha contra el feminicidio, las del Pollo con la Guardia y la Fiscalía, la de 5 hospitales y la de quitar las cuotas escolares. La Dra. Mónica de mejorar los salarios de los trabajadores de Salud y la de Segoviano de una Mesa de Gobernabilidad.

BUEN DETALLE.- Mientras otros candidatos mandaron saludos y reconocimientos a unos y otros El Pollo, abrió un espacio en el Debate para felicitar a las mamás en su día, lo que le generó buenos comentarios.

VENTA DE HUMO.- Adrián Esper de PES sigue vendiendo humo. Dice que presentó “las primeras pipas eléctricas del mundo” pero fue un carro eléctrico remolcando un tinaco, que no llena ni un aljibe y que si non pasa un tope en onda urbana menos un camino de terracería en cualquier comunidad. Asegura que en 18 meses le llegan las “cyber truck” para patrullas y 1,000 Tesla para brindar servicios, los que pagará “cuando sea gobernador”, o sea, venta de humo.

MELÓN O SANDÍA.- Con largo colmillo político, en el evento del viernes pasado frente al líder nacional del PRI “Alito” y la crema y nata de la clase política, Enrique Galindo se refirió al ex gobernador Horacio Sánchez como su guía, su faro, su gurú, su mesías, su chanoc, y eso, no le cayó nada bien al sobrino Xavier Nava a donde se supone que el incansable estratega apoya y tiene sus intereses. Siendo así, que HSU esté en las dos campañas, entonces no le pierde, como siempre.

EN EVIDENCIA.- El Ayuntamiento capitalino quedó en evidencia al demostrar un supuesto estudio técnico que se realizó en el puente Universidad que, desde hace dos años la dirección de Obras Públicas anunció que haría. Resultó que el fin de semana personal acudió a tomar fotografías de las fracturas y “desgaste superficial” en juntas térmicas y en escaleras peatonales. Queda pendiente una inspección de Ingeniería externa.

CHAPOPOTE.- Mal se vio el Ayuntamiento del PAN al mandar poner una carpeta de chapopote en el puente Universidad, luego de que se comenzó a hablar de la necesidad de revisar su estructura por el tiempo que lleva de construido. El puente requiere de una acción a fondo y si no se entiende así, nada que se le haga sirve.

MOLESTOS.- Trabajadores del Ayuntamiento de la capital externaron su molestia porque su líder sindical, Guadalupe Valencia, los citó de forma obligatoria a un desayuno el fin de semana, que resultó ser un acto proselitista en apoyo a Xavier Nava, quien busca ser reelecto en la alcaldía capitalina.

DESORGANIZADO.- Los jefes de prensa del Ceepac y de la Uaslp, nunca dieron credenciales para asistir como espectadores al debate un ocurrido ayer domingo.

AULAS.- El alcalde de Soledad, Gerardo Zapata Rosales,inauguró dos nuevas aulas en la escuela primaria Aurora Córdova del fraccionamiento Puerta Real, en la que se aplicó una inversión de 985 mil pesos del Fondo de Fortalecimiento Municipal.

UAVI.- El Centro de Atención a la Violencia Familiar del DIF de Soledad, atiende los reportes por violencia familiar, descuido, abandono o situación que vulnere los principios rectores de protección.