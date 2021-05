OCTAVIO EN LA OBRA.- El candidato de la Coalición "Sí por San Luis Potosí" Octavio Pedroza Gaitán, este lunes, convivió con trabajadores de la construcción que actualmente laboran en Torre Miravista, para felicitarlos por el Día de la Santa Cruz, convivió con ellos.

RECONOCIMIENTO.- En su reunión les dijo a los trabajadores que los verdaderos autores de las grandes obras de infraestructura en San Luis Potosí son los albañiles, plomeros, electricistas, ya que día a día salen a realizar esta noble labor y se comprometió a generar mejores condiciones para ellos y sus familias.

QUEJA.- Lo comerciantes del centro, en voz de Alejandro Pérez se quejaron en contra de la Unidad de Gestión de Centro Histórico que se inventó en esta administración municipal, para mejorar el primer cuadro, dicen que no hicieron nada y Rocío Zavala, sólo se dedicó a pelearse con todos, ya que las calles están llenas de vendedores ambulantes por lo que de nada sirvió, nunca escucharon a los dueños de los negocios. Bueno.

IMPORTANTE.- Semana importante para los candidatos a la gubernatura del Estado y quien seguramente como toda la campaña quien llevará mano es Ricardo “el Pollo” Gallardo en la diversidad de propuestas y compromisos con la ciudadanía, una campaña completamente propositiva y lejos de los ataques baratos que han mostrado sus adversarios que dicho sea de paso, traen el agua hasta el cuello y no dan pie con bola.

CONDECORACIÓN.- Excelente reconocimiento internacional, al ex Senador Teófilo Torres Corzo, uno de los pocos mexicanos y extranjeros reconocido por su valiosa contribución en la relación que se mantiene actualmente entre Japón y México. No es cosa menor, que una distinción otorgada por el propio emperador de ese país, haya recaído en el ex mandatario potosino, quien ha tenido una amplia trayectoria en el ámbito político, económico y social, pero lo más importante es representar los intereses de México y en lo particular de San Luis Potosí.

DISTINCIÓN DIPLOMÁTICA.- Esta distinción otorgada por el gobierno de Japón a través del embajador Yasushi Takase, al ex mandatario Teófilo Torres Corzo, sin duda es una distinción diplomática que en SLP ha sido muy mencionada, en virtud de que es un reconocimiento, al esfuerzo y trabajo fincado en el fortalecimiento de los lazos comerciales entre México y Japón, pero sobre todo en haber contribuido para sacar adelante el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) que es uno de los más importantes en la actualidad a nivel mundial.

IMPUNIDAD.- Es increíble que la CEDH, organismo que debe proteger los derechos humanos de todas y todos, no haya hecho nada por al menos tres mujeres víctimas de abuso sexual y acoso laboral de un visitador y dos ex presidentes se hayan cruzado de brazos. A ver si la presidenta Giovana Argüelles se pone a la altura de esta grave situación.

ABIERTOS.- Finalmente, el Ayuntamiento capitalino resolvió mantener abiertos los panteones por las festividades del Día de las Madres; así, desde el sábado 8, domingo 9 y lunes 10 de mayo los tres cementerios municipales permanecerán abiertos de 08:00 a 15:00 horas.

DESPENSAS.- La Unión de Locatarios y Comerciantes del mercado “Miguel Hidalgo” consiguieron despensas para sus agremiados; en los festejos por el 76 aniversario de ese centro de abasto, siempre olvidados por autoridades.

EL INGE GIL.- El que no dejó de trabajar en ningún momento su distrito federal y que seguramente saldrá triunfador en esta contienda es una verdadera carta de presentación fuerte del grupo político al que pertenece, el como ya lo demostró en Soledad es un perfil de firmeza y templanza a la hora de una elección política no por nada fue reelecto y hoy va en caballo de Hacienda a la diputación federal.

CUIDADO.- Hay mucha gente enferma de gripa en la ciudad, ésta puede derivarse en coronavirus por favor vayan al médico o aislense.

BÁRBARO.- El líder de la sección 52 del SNTE, Martín Rodríguez, traicionó a su gremio y al partido político que ha impulsado a muchos de sus cuadros para apoyar a Morena. Le dicen que se equivocó por no apoyar al profe Rico.