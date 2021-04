¡Que hable El Mijis! pero en náhuatl

A FONDO.- Como en San Luis nadie dice nada, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador tuvo que pedir en la mañanera que se investigue a dónde se iban entregar las cinco mil despensas que llevaban en un tráiler a las Lomas el pasado sábado, el cual se atoró en un puente del bulevar del río Santiago. Ni hablar, así están las cosas en la entidad.

A PROPÓSITO.- Supuestamente grupo de personas fueron captadas guardando despensas en un domicilio particular ubicado en la calle 5 de Mayo en la capital potosina. Al parecer serían las que cargaba el tráiler que quedó atorado el pasado sábado en un puente del bulevar Santiago.

RETAN AL “MIJIS”.- Integrantes de los pueblos y comunidades indígenas de la zona huasteca, retaron al diputado Pedro César Carrizales Becerra a que explique, en lengua indígena, las razones por las que aceptó una candidatura que no le corresponde. La diputada Bety Benavente secundó la propuesta y lo emplazó a que acuda la próxima semana a la sesión ordinaria para que dé una respuesta en Tének y Náhuatl.

PROTECCIÓN.- La candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Soledad, Paola Arreola Nieto, denunció que ella y sus brigadas fueron víctimas de agresiones durante un recorrido en ese municipio, por lo que además de presentar una demanda penal solicitó a las autoridades le brinden protección personal, ya que teme por su integridad. Eugenio Govea, presidente del partido, expuso que nadie los va a amedrentar.

YA NADIE SE DEJA.- En un recorrido que realizó por un tianguis en Soledad, la candidata de MC Paola Arreola, fue cuestionada por una ama de casa que le preguntó qué hizo por lo soledenses, porque las familias han tenido muchos problemas por la falta de agua, a lo que la candidata molesta le preguntó ¿y tu donde vives?, a lo que la ama de casa le dijo que en la colonia San Antonio, por lo que recibió como respuesta “Ah, pues no es mi distrito” la ama de casa le dijo, no lo es, pero como diputada se supone debe trabajar por todo Soledad y todo San Luis y ahora nos pide el voto para ser alcalde, no se vale.

SIN AGUA.- Vecinos de varias colonias del norte de la ciudad, como Industrial Aviación, Los Reyes y Los Reyitos, esperan que el Interapas les resuelva ya el problema de escasez de agua que sufren desde principios de mes; lo inexplicable es que ya reciben su recibo de agua, con la misma cantidad a pagar, como si hubieran contado con el servicio.

DETERIORADO.- Es lamentable que en algunas calles del Centro Histórico existan alcantarillas sin tapa, o desperfectos en el piso, que ponen en riesgo a peatones, pero al mismo tiempo se jure y perjure que se hace todo por mejorar la imagen de esa área.

INVITADOS.- Mientras en la campaña del Partido Verde, traen de invitados al famoso boxeador del país, Manuel Dinamita Márquez, en otros partidos ni siquiera se han organizado para determinar exactamente a sus candidatos.

TRABAJO.- A unos meses de que la gestión municipal concluya en Soledad, el alcalde interino, Gerardo Zapata, hizo un llamado a los funcionarios y responsables de cada una de las áreas para trabajar hasta el último día, para cumplir con las metas y objetivos trazados. De igual forma, indicó que se deberá realizar cabalmente con el proceso de entrega-recepción conforme lo establece la misma Ley.

PROTESTA.- Son muchas las manifestaciones que se han registrado en esta semana, se ha visto gente tomando calles porque no hay agua, ahora los transportistas se quejan contra el pésimo trabajo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, maestros, otros protestan en la Conagua, también se quejaron contra el ISSSTE. La cuestión es que ya nadie presta atención a lo que ocurre pues las autoridades ya se van y se mantienen en la flojera institucional.

ÁRBOLES FRUTALES.- Con el objetivo de fomentar el cuidado y la responsabilidad por la naturaleza, la dirección de Ecología de Soledad, pone a disposición de la población en general, la donación de 400 árboles frutales, muy desarrollados que sólo requieren de ser plantados.