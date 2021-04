¿AMENAZAS?- El líder nacional de Morena Mario Delgado, sacó ayer aquí su lado belicoso, al amenazar a los integrantes del Tribunal Estatal Electoral de que “no saben con quien se meten”, aunque lo que dijo ya no dio miedo, sino risa, pues fue lo mismo que anunció con el candidato a gobernador de Guerrero Felix Salgado Macedonio, al que el INE le quitó la candidatura, por lo que Delgado debe aprender nuevos script, ya que el que repite pierde.

NO SE SALVÓ.- Lo que si es que Mario Delgado no se salvó de que le aventaran huevos, al salir del hotel donde dio la conferencia de prensa, lo que demuestra que por tierras potosinas no es bien visto y cada que venga se lo van a recordar, por cierto los manifestantes informaron que los huevos que le aventaron a Delgado, estaban podridos ya que son de los que sobraron cuando se los aventaron por primera vez en el Saucito y por lo menos unos tres si le tocaron. Que bárbaros.

NI MODO.- Dicen que para entrar a la política hay que aprender a comer camote, en el buen sentido de la palabra y sin albur, lo decimos porque en la conferencia de prensa de Mario Delgado, invitaron también al candidato a diputado federal pluri por Morena, Juan Ramiro Robledo, quien debió asistir por obligación y ya se puede imaginar lo que sintieron uno y otro, si eran enemigos históricos.

ESPALDARAZO.- El presidente nacional de Morena Mario Delgado dijo que no hay “plan B” para sustituir a Mónica Rangel en la candidatura al gobierno del estado y ande jugando “doble” con ella y el “Pollo Gallardo”, pues la doctora es la candidata del partido del presidente López Obrador.

AVANZA.- Mientras Xavier Nava se anda peleando con las autoridades electorales para que le regresen lo que le quitaron, Enrique Galindo avanza en la carrera por la presidencia municipal de la capital; ayer hizo una propuesta amplia sobre cómo resolver el problema de la falta de agua en San Luis, quizá el problema principal que se debe resolver y al que nadie le ha entrado de fondo.

SIN PLAN B.- Confiado en que los tribunales federales le restituirán su derecho, Francisco Xavier Nava Palacios desestimó la posibilidad de que se nombre a un candidato sustituto; asegura que no continúa su campaña, pero que estará realizando “asambleas informativas” a las que convoca a sus seguidores.

PELOTITA.- Tras los conatos de bronca registrados el fin de semana durante el partido en el estadio “Alfonso Lastras Ramírez”, el todavía responsable de Seguridad Pública Municipal, Édgar Oswaldo Jiménez Arcadia, responsabiliza a la directiva de hacer caso omiso a los protocolos de seguridad. Dice que en los próximos días se reunirán para insistir en el tema.

AGUA.- En la colonia W, no hay agua y los vecinos arremeten con tomar la carretera Rioverde, ya están hartos de que les llegue muy puntual el recibo y que ni una sola gota del líquido les caiga.

MORENA.- Que en la rueda de prensa que organizaron con el líder nacional de Morena, Mario Delgado, no dejaron entrar a todos, ya que en el último momento les cambiaron de sede y no todos se enteraron, cuando llegaron ya no los dejaron entrar.

TERAPIAS.- La Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) del Sistema Municipal DIF de Soledad, amplió el aforo para sus pacientes acorde a la semaforización epidemiológica; los usuarios continúan y completan sus terapias.

VIOLENCIA DE GÉNERO.- La Unidad Especializada de la Policía para la Atención de la Violencia Familiar y de Género (UAVI), impulsa de forma permanente su campaña de difusión y acercamiento con la ciudadanía sobre los tipos y modalidades de violencia de género, puede encontrar su página en facebook como “Uavi Soledad De Graciano Sánchez”.