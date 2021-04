BOMBARDEO.- Este 2021 los mexicanos serán bombardeados por 19.5 millones de spots publicitarios, como parte de la campañas políticas de los candidatos a cargos de elección popular. Para dar una idea de cómo creció en número para este año, en la elección de 2018 fueron 4.8 millones, lo que habla de la desproporcionalidad en esta elección intermedia y el costo mental que tendrá para millones de ciudadanos, que deberán escucharlos.

DEBATE.- Todo indica que será hasta el debate que sostendrán los candidatos a la gubernatura cuando se empiece a ver más claro el panorama de quien lidera el proceso, pese a que ya es vox populi, que la lucha está entre dos, un hombre y una mujer, ambos con la marca presidencial. El debate de por qué uno y otro, se basa en que si acaso uno de ellos es quien ha presentado propuestas sólidas a la gente, lo que no se observa en el resto.

¿QUÉ PASÓ?.- Durante la Semana Santa se incrementó la presencia de elementos de la policía vial, infraccionando a cuanto ciudadano les pasó por enfrente. Llamó la atención que en pleno jueves y viernes Santos, los agentes se instalaron en puntos estratégicos para detener e infraccionar a cuanta unidad vieron, lo que mostró una vez más que no hay vigilancia en el ayuntamiento capitalino, sobre lo que ocurre en esa administración. Alguien practica “el año de Hidalgo” a unos meses del cierre, pero dañando a todos por esa pésima imagen que dieron.

HUIDA.- El Partido Redes Sociales Progresistas prácticamente se quedó vacío, luego de que renunció su dirigente estatal, recién electo, así como el candidato a la alcaldía de a Capital, por lo que se ve que algo no funciona, pero el declive mayor se verá el día de la elección por la forma que tiene de hacer política.

QUEJAS.- Lo que más recibe Enrique Galindo, candidato a la alcaldía de la capital, son quejas en contra del ayuntamiento por temas como la inseguridad, la falta de agua y los problemas viales, temas en lo que la administración municipal simplemente no ha podido y no podrá por la sencilla razón de que no hay un equipo al que le interesen los potosinos y menos quienes tienen muchas carencias.

NADIE SABE.- Después de que el fin de semana trascendiera la presunta renuncia de Rocío Leticia Zavala a la coordinación de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, al interior del Ayuntamiento capitalino, se ignora con certeza si la funcionaria ya abandonó sus encargos o sigue ahí. Ni el Síndico Municipal, Víctor Ángel Saldaña, tiene conocimiento. Así las cosas en la administración.

DECESO EN GOGORRÓN.- La tarde de este martes, un vacacionista adulto mayor, falleció en el balneario Gogorrón, tras fulminante infarto. La cuestión aquí es que el lugar carece de servicios médicos y el infortunado pudo haber recibido los primeros auxilios; sus familiares debieron esperar el arribo de una ambulancia, pero ya era demasiado tarde.

DIFÍCIL.- Sera difícil que partidos como el PRI y el PAN se recuperen, después de la elección del 6 de junio, hay quienes opinan que más bien deberían fusionarse en uno solo, pues ya no se ve la diferencia entre uno y otro. Los dos tuvieron la oportunidad de gobernar al país y los daños están a la vista de todos, la guerra de Felipe Calderón que dejó cientos de miles de muertos, de la que aún no se recupera la nación y la venta de activos del país por los priístas, dejaron una historia difícil de olvidar entre los mexicanos.

SANA DISTANCIA.- Una de las quejas generalizadas de los arranques de campaña de presidentes municipales de Morena y la Coalición Sí por San Luis fue que no respetaron la sana distancia y que se pudieron convertir en focos de propagación de coronavirus.

INE.- Nos cuentan que en los partidos políticos no quieren darle pauta publicitaria a los candidatos a alcaldes y diputados locales; sólo quieren promocionar a sus candidatos a gobernador. El INE deberá vigilar que haya piso parejo en la difusión de campañas. Así nadie conocerá a sus representantes políticos.