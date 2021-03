¡AGUAS!- San Luis Potosí está entre los estados que visitará el presidente Andrés López Obrador, previo a la elección de junio, pero lo hará sin avisar, según lo anunció en la mañanera, ya que dijo, por las limitaciones dispuestas por el proceso electoral, no se podrá promocionar ningún tipo de obra, por lo que dijo, así me regresaré, sin ningún protocolo, para no violar la ley.





¿SERA CIERTO?- En redes sociales acusan de parcialidad a Zenaida Bojorques Estrada integrante del Ceepac por supuesta parcialidad y apoyar que el Comité Municipal Electoral hiciera válido el registro de la candidatura de Xavier Nava a la alcaldía de la Capital. Según la denuncia, la consejera operó para que los integrantes de ese órgano municipal validaran la candidatura, que ha sido cuestionada por varios varios partidos. Al costo.





QUE BÁRBAROS.- Los asesores que le prepararon al candidato de la coalición PAN, PRI, PRD y Conciencia, los compromisos que firmó como parte de su campaña, de plano se pasaron, mire usted: Entre otros cultura para todos, Tantoc corazón de la Huasteca, La mejor Semana Santa de SLP, Xantolo el día de muertos, la cultura como vehículo de convivencia, no puede ser, más seriedad señores.





ÁNIMO.- El titular de la SSPE Jaime Pineda, ha logrado superar el Covid-19, sin embargo permanece en proceso de recuperación ahora por un cuadro de fibrosis; así lo reveló el titular de la Secretaría de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo. En breve, el gobernador deberá determinar si el Comisario concluye con la administración o es relevado.





ALERTA.- Es común que durante los días feriados de Semana Santa se incrementen los incendios forestales, estamos en plena temporada de siniestros y en el caso de salir a carretera o acampar es vital tomar conciencia para prevenir y evitar cualquier chispa que, por increíble que parezca, puede iniciar la devastación de miles de hectáreas.





SIN VACUNA.- Inexplicable resulta que, luego de avisar que este lunes iniciaría la vacunación contra el Covid-19 a adultos mayores en Villa de Reyes, las autoridades responsables de esta campaña dejaran con un palmo de narices a los interesados, sin siquiera definirles una nueva fecha. Lo mismo ocurrió en Ciudad Valles, donde en los lugares designados para vacunación hubo filas, pero ningún personal en el interior.





SIEMPRE NO.- La regidora con licencia, Verónica Rodríguez Hernández, repentinamente desistió de su demanda en contra del alcalde interino Alfredo Lujambio Cataño, a pesar de que la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió que sí hubo violencia en su remoción como presidenta de la Comisión de Gobernación del Cabildo capitalino.





LEER.- No saben leer los diputados y ello se observa durante las sesiones ordinarias que se llevan a cabo los jueves y en esta ocasión, se observó más este fenómeno en las mujeres. Hay que darles un curso de lectura.





VACUNAS.- Habían dicho en el Comité Estatal para la Seguridad en Salud que hoy iniciaría la segunda fase de vacunación contra el Covid-19 en el municipio de Mexquitic de Carmona, sin embargo ciudadanos que acudieron a la cita se percataron que no cumplieron. Hay que darles un calendario para que se organicen mejor.





CAMBIOS.- En la reestructuración de las comisiones del Congreso del Estado se vio la mano del diputado con licencia Cándido Ochoa Rojas que logró colocar a su suplente en una presidencia y que participe en otras comisiones de relevancia, lo que habla de su habilidad política. También en la sesión se aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para nombrar a Elizabeth Carrillo Sánchez, como titular de la Coordinación de Finanzas.





APOYO.- La presidenta de la Directiva y ex panista diputada Vianey Montes Colunga, confirmó que será la coordinadora regional –seguramente en la zona media- de la candidata de Morena al gobierno del estado, Mónica Rangel. Quién sabe cómo vayan a tomar en el PVEM esta decisión luego de que la presentaron con bombo y platillo como su candidata en Rioverde y operadora