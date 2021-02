*Avanza bien campaña de vacunación

*Promueven más el turismo responsable

AVANCE.- La campaña de vacunación avanza de acuerdo a lo establecido tanto en la entidad como a nivel nacional. En la más reciente reunión de la CONAGO este jueves, el gobernador Juan Manuel Carreras destacó que gracias a la coordinación entre todos los niveles, es que ha sido posible arrancar con la inmunización a la población mayor de 60 años en cinco municipios de la huasteca y uno del altiplano.

REACTIVACIÓN.- Un nuevo programa #TuristaResponsable, promovido por la ASETUR, dio inicio para garantizar a los visitantes a todas partes del país, con la seguridad de que se van a respetar los protocolos sanitarios. Esta actividad tiene un déficit impresionante en los once meses que lleva la pandemia sanitaria, a pesar de que es la principal impulsora de empleos en México y su aportación al PIB alcanza el 9 por ciento.

CON MANZANITAS.- El Consejo Estatal Electoral ha tratado de aclarar de todas las formas posibles, que corresponde a las autoridades sanitarias obligar a los ciudadanos a respetar medidas, protocolos, acuerdos y todo lo relacionado a la pandemia de Covid-19, sin embargo, es evidente que ni Salud actuará ni los órganos electorales tampoco, por lo tanto, el desorden está en todos lados y en todos los actos políticos.

Y LOS QUE SE ACUMULEN.- La diputada Vianey Montes renunció al Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado y se volvió independiente o diputada sin partido, igual que el Mijis Pedro César Carrizales, que el año pasado se fue del PT; así, empiezan ya las definiciones, acomodos, licencias, y movimientos naturales y normales cada que hay proceso electoral.

ACUSADOS.- Como si nada, dos exdiputados locales acusados en su momento de presunta corrupción, Oscar Bautista Villegas y Xitlálic Sánchez Servín fueron presentados por la coalición Va por México, parte de sus propuestas como legisladores federales. El primero va por una reelección, mientras que la segunda le apuesta a un nuevo cargo, pero ya no por Acción Nacional, sino inexplicablemente arropada por el PRD. Es lo que está de moda hoy en la política.

ACUSACIÓN.- Y por el rumbo de Villa de Reyes, no extraña el anuncio de su alcaldesa de que buscará la reelección -en los próximos días solicitará licencia del encargo-, sino el que el aspirante a la alcaldía por el PAN, Emmanuel Govea Díaz, no aclare la acusación por un supuesto abuso sexual contra una menor de edad. Eso sí, se sabe que promovió un amparo federal, que al parecer no le fue aceptado.

CREÍDOS.- Nadie se enteró del destape en la Ciudad de México de la única candidata al gobierno del Estado por apostarle a medios digitales que dicen traer todos los huevos en la canasta. Como nos enteramos fue con el presidente Nacional de Morena. No le anden creyendo a cualquiera que dice que tiene 300 mil seguidores.

AFIRMAN. - Que para este próximo domingo estarán presentes en San Luis Potosí, los presidentes nacionales del PRI, PAN y PRD, quienes vendrán a apoyar al candidato de la coalición Sí por San Luis.

DEPLORABLE.- Los servicios públicos en la Capital Potosina, están para llorar y viene el tiempo de lluvias, por lo que crecerá la molestia de los ciudadanos ya que hay mucha basura en las calles, cero o nula vigilancia, muchos baches y la movilidad está pésima, pese a que no hay mucha actividad comercial ni escolar. Algo se debe de hacer.

REFORESTACIÓN.- La Alameda Juan Sarabia pese a ser un pulmón en el Centro Histórico de la ciudad, está abandonado y no se le aplica ni siquiera un programa de reforestación, la mayoría de los árboles son viejos y están secos, y no se observa que se planten nuevos o bien nuevas variedades. El lugar se ha convertido en un nido de vagabundos, que comen y duermen en las bandas o molestan a los peatones, por lo que es urgente que se rescate esa zona, en beneficio de todos.

A OSCURAS.- El Distribuidor Vial Benito Juárez está sin luz, la mayoría de las veces y nadie se explica el por qué, pese a ser una zona que recién se remodeló. Además ya se comenzó a utilizar con fines políticos y se observan los pegostes de propaganda política.