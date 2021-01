Vaya noticia, AMLO con Covid-19

Reportan bailes, y... ¡ni caso les hacen!

SORPRENDIÓ.- Vaya que los sorprendidos fueron todos los que acudieron a los eventos del presidente Andrés Manuel López Obrador en San Luis Potosí pero por el anuncio en el Twitter del mandatario donde informó que tiene Covid-19 con síntomas leves y que se encuentra en tratamiento.

OJALÁ.- Esperemos que el presidente AMLO y su equipo de colaboradores no hayan tenido conocimiento anterior a su gira a nuestro estado porque en su visita, al parecer a nadie besó, a nadie saludó y esquivó a los periodistas, una señal de responsabilidad, pero ojalá que no surjan contagios de los eventos que encabezó.

AGRADECIDOS.- Lo que sí hay que agradecer y reconocer al presidente Andrés Manuel López Obrador, es el apoyo que dará al estado para que se hagan obras y acciones importantes por un mejor San Luis Potosí, y entre ellas están las Universidades gratuitas, sucursales del Banco del Bienestar, ampliación de la Valles-Tamazunchale, equipo para el Hospital Central y el decreto para que la sierra de San Miguelito sea Área Natural Protegida.

SIN SABOR.- La visita presidencial relámpago de ayer no tuvo sabor a nada, se dijeron los discursos de siempre sobre la inseguridad, el presidente no traía ánimos ni de cantar el Himno Nacional y como no hubo gente, que son sus meros moles, despachó rápido el compromiso y se fue. En las redes sociales las críticas fueron porque sigue sin usar cubrebocas, pues predica con el mal ejemplo, mientras San Luis Potosí está en situación de alto riesgo por el Covid-19. Y por la tarde anunciaría AMLO que padece Covid-19.

REELECCIÓN.- Se preguntan los priístas qué han hecho de bueno los diputados federales por San Luis Potosí que pretenden reelegirse y exigen que se de oportunidad a los cuadros nuevos, a quienes realmente van a llegar a hacer algo por su comunidad; también en el PAN las caras nuevas luchan por espacios, para ir a la Cámara Baja a trabajar que es lo que requiere este país.

BAILES.- Las autoridades suelen presumir de la desactivación de bailes y otros eventos masivos, inclusive entre semana, pero el pasado fin de semana se dieron el lujo de desatender las peticiones de muchos vecinos para que pusieran un alto a varios bailes callejeros reportados directamente al sistema telefónico de “emergencias”. Ello, evidentemente, genera suspicacias.

PESTILENCIA EN ABASTOS.- Comerciantes del Centro de Abastos hacen un llamado a las autoridades de salud, para que intervengan y terminen de una vez por todas con la práctica de mercaderes ambulantes, en especial de los negocios de alimentos, de orinar en la vía pública, cuya pestilencia perdura por días. El llamado es directamente a las autoridades sanitarias, ya que en lo que se refiere a los directivos del patronato, ni siquiera les ha interesado.

MODERNIZACIÓN.- Era un tramo olvidado por autoridades pasadas, pero ya fue remodelado se trata de la avenida Circuito Oriente, en el tramo de la calle lateral de la carretera a Rioverde a camino a Rancho Viejo, de la Unidad Ponciano Arriaga (UPA), en la que se aplicó una inversión de 7 millones pesos, en beneficio de 5 mil habitantes.

RESPALDO DE AMLO.- El Ayuntamiento de Soledad que preside Gilberto Hernández Villafuerte mostró total disposición para apoyar la construcción del Cuartel de la Guardia Nacional, gestionó la donación del terreno y brindó todo el apoyo necesario para hacer realidad este proyecto que beneficia a los soledenses y potosinos en general.