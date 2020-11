BUEN GESTO.- El gobernador Juan Manuel Carreras y su señora esposa Lorena Valle, encabezaron la entrega de condecoraciones para el personal de Salud que se encuentra en la primera línea de la lucha contra el Covid-19, y también otorga 700 reconocimientos para trabajadores y trabajadoras de las unidades de Salud, sin lugar a dudas una distinción que traerá entusiasmo entre el sector.

NO CUMPLE.N- Hace dos semanas los Servicios de Salud y el gobernador Juan Manuel Carreras, exhortaron al confinamiento y a no bajar la guardia para seguir con las medidas preventivas ante el Covid-19, y ahí están las consecuencias de no cumplir, San Luis Potosí, otros quince días con semáforo Naranja, esperemos que la población se ponga las pilas para pasar al amarillo al término de otras dos semanas.

AGARRA FUERZA.- Como ya se sabía, el Partido Verde sigue más que vivo en la contienda electoral en San Luis Potosí, al afianzar su alianza con el PT y Nueva Alianza y aunque Morena se salió de la coalición “Juntos Haremos Historia por San Luis”, lo más seguro es que postule un candidato poco competitivo y así, calma a los inconformes y en realidad respalda al abanderado de la coalición. Una jugada muy colmilluda.

INVESTIGACION.- El robo de casi 8 millones de pesos de las arcas municipales ya va tomando forma y la Fiscalía General esta vez no podrá hacerse de la vista gorda y aparentar que pasó nada o presentar un chivo expiatorio como todos los involucrados esperan, pues se asegura que los responsables dejaron muchos rastros que hasta los investigadores locales han podido detectar.

¿Y LOS FESTEJOS?.- Afirman los encargados de la salud que el reto más grande que se tiene ante la pandemia del Covid-19 son los festejos sociales clandestinos, pero lo más seguro es de que sean todos un gran reto. Informaron de uno que hubo en Soledad de Graciano Sánchez para 150 personas, y hasta ahí todo estaba bien, pero contrataron tres grupos musicales que atrajo a la población y que todo se comenzó a salir de control, por lo que se tuvo que suspender el acontecimiento social. Ante el virus, debemos ser más precavidos y conscientes de los resultados que podemos generar.

CRÁTERES.- La población dice que por todos lados hay calles deterioradas, pero vecinos del fraccionamiento Ricardo B. Anaya afirman que la mayoría de las vialidades del lugar se encuentran para llorar, que los hoyancos que se hacen los tapan, pero más tardan en rehabilitarlos que en volverse a abrir, y dicen que pasen por ahí y verán que todas las calles están deterioradas. ¡Urge que les den una manita de gato, pero bien hecha! Servidos.

¿ROMERÍA?.- Ayer en el Centro Histórico parecía festejo popular, y muchos ni cubrebocas portaban, ¿serán inmunes al Covid-19?, el caso es que ni la sana distancia se observó en la Plaza del Carmen, la Plaza de Armas y tampoco en las celebraciones de las Iglesias, porque a la entrada de El Carmen y de San Agustín, hasta parecía kermesse con tanto invitado que dialogaba, esperemos que eso no multiplique los contagios del coronavirus. Más conciencia señores.

APRETADA AGENDA.-- La Comisión de Hacienda del Estado que preside el diputado Ricardo Villarreal Loo tiene enfrente una apretada agenda para revisar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2021 del Gobierno del Estado, pues viene con recortes significativos de parte de la federación, el compromiso es dejar un presupuesto equilibrado que atienda las necesidades prioritarias como salud, seguridad y educación.

NOTIFICACIONES.- La delegación de Interapas de Soledad emite notificaciones y/o invitaciones de pago a usuarios morosos, y es el área jurídica de la dirección del organismo, la que a través de despachos realiza el cobro a quienes deben el servicio del agua potable por más de 5 años.

MEDIDAS DE HIGIENE.- Exhortó el alcalde, Gilberto Hernández Villafuerte, a todos los directores y jefes del área del ayuntamiento, no bajar la guardia en el tema sanitario ante el Covid- 19, reforzando las acciones y estrategias dirigidas a la población en general, dijo, preferible ser exagerado.