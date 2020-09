La Fiscalía debe investigarlos

“El Moquetes” adereza redes

DELITO.- El vergonzoso episodio por la divulgación de los mensajes que entre sí, se mandaron los diputados locales, debe ser consecutivo de delito y generar una investigación, ya que contienen desde denuncias por corrupción hasta verdaderos abusos con el presupuesto del Congreso, tráfico de influencias, etcétera, así como otras por presunto abuso en moches, cobros y favores políticos a familiares y amigos de los legisladores. La Fiscalía debe actuar y no dejar pasar algo que ya son públicos los textos, que circularon profusamente y que además está ahí, para ser tomado como prueba.

CASOS.- Además hay casos muy concretos, con señalamientos muy precisos de quién y quiénes han abusado de sus posiciones en el Legislativo y la sociedad no puede cerrar los ojos a este cinismo. Quienes manejaron públicamente los contenidos deben ser citados a declarar y debe iniciarse una investigación y se castigue e inhabilite a los autores.

CORRUPCIÓN.- El Congreso ha sido durante muchos años un nido de abusos y de mal uso de los recursos públicos, donde la ley es letra muerta y solapada. Ser diputado no sólo es carecer de principios éticos, sino participar en “negocios” con el presupuesto, con legisladores que se venden al mejor postor o son parte de la misma corrupción. Los potosinos deben reflexionar bien a quién darán su voto en el 2021 y no necesariamente darlo a los partidos.

VETO.- Pero además vetar a los que pretenden brincar a otras posiciones políticas, utilizando sus posiciones en partidos, el pago de favores y sus relaciones o la compra de candidaturas. Si la autoridad no actúa, ni los organismos electorales, los ciudadanos si deben hacerlo.

FRACASO.- La oferta de los bancos durante la pandemia ha sido un fracaso. Ahora ya hasta cerraron la mayoría de sus sucursales, por lo que las empresas y los propios trabajadores deben de quitarles la facultad de manejar los salarios, ya que o no hay cajeros, no funcionan, o están cerradas. Es increíble que mejor tiendas de conveniencia, presten ese servicio que les concesionó el Estado mexicano, y los bancos pese a las altas comisiones no cuenten con la capacidad de hacerlo. Los usuarios no tienen por qué pagar doble comisión.

PERSONAJE.- La falta de servicios, los abusos de la autoridad, el descuido en que están las calles, etcétera, dieron origen a la gustada sección de “El moquetes” en las redes sociales y cada caso que presenta es un caso verdadero, que además de contar con sentido social, tiene mucho humor. ¡Saludos moquetes!

ABANDONO.- El arreglo por enésima vez del Jardín de Tequis, con abundantes recursos, es una mala señal para la ciudad. ¿De que méritos goza? ¿Por qué allí y no en otras zonas de la Capital? La población observa un gobierno municipal clasista, que usa los recursos públicos sólo para mantener bien a unos cuantos.

PLATOS ROTOS.- Quienes van a pagar los platos rotos por la crisis económica que se vive, son los trabajadores de confianza y de honorarios del Gobierno del Estado, quienes podrían percibir hasta el 50 por ciento menos de salario o bien, quedarse sin empleo de acuerdo a los señalado por las autoridades gubernamentales; hay mucha zozobra y en estos momentos no tienen nada seguro.

PRE-CANDIDATO.- Al que su círculo de amistades ya le está dando trato de pre candidato a la gubernatura del estado por Morena es al magistrado Juan Ramiro Robledo Ruiz, que, como hace años, está generando nuevamente expectativas; el PRI en su momento no le dio la candidatura, por lo que se postuló por el PRD para la gubernatura y perdió y ahora, parece ser que viene la buena.