VAN CON TODO.- Con una instrucción muy precisa del presidente Andrés Manuel López Obrador, sus gabinetes legal y ampliado se trasladarán a esta capital el miércoles 19 para estar presentes en la LIX Reunión Plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), en lo que, en primer punto, significa un amplio respaldo al presidente de este organismo y gobernador Juan Manuel Carreras López y en un segundo plano, viene con la mano muy pesada para resolver cualquier duda o controversia que le planteen alguno o alguna de los gobernadores o gobernadoras asistentes en los temas que les han ocasionado inquietud en los últimos meses.

CONVENIO DE SALUD.- Ayer mismo, el gobernador Carreras recibió la visita del Director General del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Juan Antonio Ferrer Aguilar, para formalizar una campaña de trabajo conjunto con el fin de erradicar la Hepatitis C de la entidad. El proyecto busca reconocer a posibles pacientes a través del rastreo casa por casa y darles seguimiento durante 3 meses hasta que su salud mejore sin importar, su derechohabiencia.

AUTOS CAROS.- El sector automotriz se queja de que en un año sus ventas de autos cayeron en unas 40 mil unidades menos y como sí, los precios de los vehículos cada vez están más caros, incluso más que una vivienda, lo que los hace inaccesibles para la mayor parte de la población. Claro que políticos, funcionarios, empresarios y comerciantes a gran escala, tienen hasta para comprar cuatro, pero como solo lo pueden hacer una vez, pues el resto se queda, por lo altos precios de las unidades y lo imposible de la obtención de créditos para su adquisición. Así es de que mientras no haya más paridad en los ingresos las cosas irán de mal en peor.

CASI IGUAL.- En el tema de la venta de vivienda la situación no esta tan diferente y no tarda en manifestarse la crisis que hay por la falta de poder adquisitivo de la población por los altísimos costos de las casas. El tema no es cosa menor ya que mientras no se reactive el mercado afectado por la pandemia la situación seguirá igual o peor. Además de eso los bajos salarios y la desigual distribución de la riqueza seguirá impactando a la mayor parte de la población. Aparte que la mayoría de los créditos se han contraído por la pandemia.

GASTOS.- Finalmente, el tesorero del Ayuntamiento capitalino accedió a informar a detalle a la Comisión Permanente de Hacienda sobre los gastos generales que se están realizando; aparentemente se dejó conforme a los regidores que integran la comisión, aunque se sabe que uno de ellos pretende estudiar a fondo el informe entregado.

MAGISTRADOS.- El proceso para sustituir a magistrados del Poder Judicial ya está generando luchas de poder entre los grupos que donde quiera meten su cuchara y buscan posiciones, argumentando que si no les dan espacios todo está mal hecho y no sirve, lo cual es muy lamentable porque no se vale descalificar solo porque a ellos no les dan nada. Los chantajes no deben prosperar.

VACILADA.- El senador de Morena, Primo Dothé salió con la chambonada de que en el caso del ataque al Congreso del Estado “el gobierno está fabricando culpables”, cuando hay infinidad de evidencias de quienes participaron y causaron los daños, de tal manera que sus argumentos no tienen fundamentos. Tal vez si hiciera su trabajo correctamente, el legislador se enteraría mejor de las cosas.

LO DICHO.- Continúan amenazando con irse a plantar frente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por andar encarcelando a los que dicen nada tuvieron que ver con las protestas en el Congreso del Estado. Desde Morena, afirmaron que apoyarán a los ciudadanos afectados.