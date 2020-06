¿ESCONDIDOS?- Los funcionarios de la 4a Transformación en San Luis Potosí, dejaron sólo al presidente López Obrador, la andanada de críticas por el recorte federal ha desatado una guerra verbal, de padre y señor nuestro, que ha generado una oleada que no favorece al Ejecutivo Federal y en tiempos de crisis sanitaria y económica, no suena bien. Se ve que los de la 4a le entienden poco a eso de los medios o bien, mejor se esconden para que no les toque. En los dos casos se ven mal.

OBSOLETO. - El modelo de democracia en México es infuncional, las candidaturas se venden al mejor postor, ¿verdad diputado? Los organismos electorales están sujetos a la voluntad del ejecutivo, los resultados de las elecciones se prestan al fraude, remember el 1988, o 2006, y los aspirantes a un cargo, hacen campaña con recursos del erario y ni el Ceepac, ni el INE los molestan, por ser figuras públicas ¿o se imagina usted a un alcalde, gastando su dinero en promover su imagen? Claro que no, pero no hay quién los vigile.

VIVALES.— Nos estamos enterando que la época Covid-19 está sirviendo de pretexto para los patrones, para despedir a su personal, pues no los liquidan conforme a la ley y además la Junta de Conciliación está cerrada, así que no hay manera de ayudar a los perjudicados.

RESPALDO DE ABOGADOS.- En su pre campaña por la candidatura al gobierno, el alcalde Xavier Nava esta invitando a un selecto grupo de abogados a una comida el próximo sábado y todo correrá por su cuenta, nos informan algunos de los privilegiados que fueron contactados. Así se las gastan las autoridades que quieren mantenerse en los cargos públicos.

LA UASLP SE ADAPTA.- El Rector Alejandro Zermeño Guerra, tiene muy claro que la pandemia está modificando todos los hábitos y la vida social, el impacto en el terreno educativo es muy alto y ha tomado varias medidas con la debida planeación, y en el próximo semestre habrá clases presenciales y remotas, este esquema no es una ocurrencia sino una estrategia bien definida, se trata de cuidar la salud de la numerosa comunidad universitaria.

DENUNCIA CIUDADANA.- Vecinos de la calle Del bosque de los Ahuehuetes, piden que se arreglen las luminarias de la zona, ya que éstas no funcionan y eso ha provocado que la inseguridad se incremente, principalmente por las noches.

FUGA.- En la calle de Azteca Sur, de la colonia San Luis, se encuentra una fuga de agua potable, la cual se generó debido a la aparición de un bache que fue creciendo en su circunferencia y profundidad, éste dañó la tubería y generó la fuga que ya tiene varias semanas. Los vecinos han reportado la situación en múltiples ocasiones pero no hay solución.

ALCANTARILLA MORTAL.- En el camino viejo al Aguaje antes de llegar a los condominios amarillos, se ubica una alcantarilla destapada desde ¡hace un año! exactamente y los vecinos reportan un sinnúmero de accidentes, sin que la autoridad municipal haya hecho algo por resolver el problema.

INCÓGNITA.-- No se sabe a qué vino la funcionaria del AMEXCID (Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo) a San Luis Potosí, dejó nada para Salud.

DESGASTE. - Dicen que el Poder desgasta, pero en el caso de la administración municipal, más bien lo que se va dejando es un rastro de desatinos, del que los ciudadanos están muy bien enterados desde qué come el gobierno panista. Quién no recuerda el despido de cientos de trabajadores para acomodar a familiares y amigos. Luego vino el nombramiento de una ex vedet venezolana con alto salario, le siguió la arrastrada a una oficial del Registro Civil y así se fue la cosa, hasta llegar a lo que hoy se comenta del hotel en Sierra de Álvarez. No bueno.

ESOS PANISTAS. - Se reunieron los del PAN, dizque para iniciar su camino a la gubernatura y lo anunciaron con bombo y platillo, pero la raza malora dijo que sí tendrán gobernador en el 2021, pero de los Leones.