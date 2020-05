DESCONOCIMIENTO.- Los intereses políticos de algunos grupos para atacar la estrategia de reactivación económica del Poder Ejecutivo, son más que evidentes, sobre todo, de quienes no tienen ni la más mínima idea de lo que es gobernar y tomar decisiones y se atreven a hacer contra propuestas, sugerencias y ocurrencias que demuestran no sólo desconocimiento sino oportunismo.

ESPECULACIONES.- Que el dinero se va a las campañas, que a los bolsillos de funcionarios, que al pago de favores a diputados, de todo se ha dicho y especulado para atraer reflectores, y las organizaciones “de la sociedad” tienen derecho a opinar pero con argumentos, los cuales no tienen porque la propuesta ni siquiera ha sido presentada.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la Colonia de la Rosa, en Independencia con Justo Corro, vecinos reportan una acumulación de agua enorme en la zona, lo que ocasiona que se genere un foco de infección debido a que los colectores pluviales están tapados, y esto a su vez dificulta el paso de vehículos y peatones.

SIN AGUA.- Vecinos de Lomas del Mezquital reportan que tienen más de una semana que no llega agua a la zona, por lo que vecinos piden que Interapas les ayude a arreglar este problema, ya que no cuentan con líquido, ni para las necesidades más básicas.

INEXPERIENCIA.— Se nota la inexperiencia de la nueva jefa de prensa de la UASLP, porque manda boletines nocturnos, eso no se hace. Lástima que no le funcionan sus estudios en el Tec de Monterrey, donde se preparó en Comunicación. Además ha hecho pocos boletines o casi nada, la máxima casa de estudios no está saliendo a la vista de la ciudadanía.

JUBILACIÓN.— Nos cuentan que Ernesto Anguiano, ex jefe de prensa de la UASLP, quiere que lo jubilen para entregar el área de prensa de la máxima casa de estudios; pues unos dicen que no quiere hacer entrega-recepción. Bueno, eso dicen.

PRUDENCIA.-- Al interior del Congreso del Estado deberá de prevalecer la prudencia, ante una eventual propuesta del Ejecutivo para contratar un crédito para hacer frente a los grandes retos económicos que representa la pandemia sanitaria por el COVID-19 y vender los terrenos que estaban destinados a la Ford para pagarlo. Por lo pronto, el presidente de la Directiva, Diputado Martín Juárez Córdova hizo el llamado a esa prudencia para esperar que se presente la propuesta y analizar los puntos positivos y negativos para tomar la decisión que más le convenga la estado.

NO SE RELAJEN.- Se vienen tiempos más difíciles, ¿por qué?, pues como dijera López-Gatell, ya nada será como antes, y es como cuando se padece una enfermedad, ¡hay qué cambiar el estilo de vida!, imagínense los restaurantes, los hoteles, los estadios, las discotecas cómo irán a organizarse, bueno ya debe irse pensando en ello, y en lo que corresponde a la población, habrá que mantener la higiene y las precauciones con la sana distancia, además de otras cuestiones que deberán prevalecer ya por siempre. No se relajen, y quédense en casa.

YA NADA SERÁ IGUAL.- Por supuesto que ya nada será igual, porque el virus ya no se irá y vivirá en las épocas que hay infecciones respiratorias, además la vida familiar dará un tremendo giro porque cómo se resolverá con los festejos casi obligados, como el bautismo, la primera comunión, los quince años, las bodas, y por supuesto los cumpleaños.

LA TENDRÁN DIFÍCIL.- Otro de los lugares que la tendrá bien difícil, serán los bares, sobre todo aquellos que tienen lugares pequeños, y el que tiene lugar amplio, deberá atender cuánto mucho al cincuenta por ciento de la clientela, ciertamente, ya nada será igual, y más si somos incrédulos de que pasa nada. Pero mientras sean peras o manzanas, vámonos quedando en casa, y guardemos la sana distancia, y por supuesto la higiene continua.