PROSPECTO.- Con la apertura en la Facultad de Medicina de la UASLP de las pruebas del Covid-19 los bonos del doctor Alejandro Zermeño se van a las nubes y se ubica como de los prospectos más fuertes para asumir la rectoria de la Universidad. Además de su prestigio la oportunidad para ofrecer a la ciudadanía la opción de enfrentar mejor la pandemia lo sitúa como uno de los universitarios mejor preparados para ocupar esa responsabilidad. Además no se debe olvidar que los riesgos de contagio van a prevalecer hasta después de abril lo que hace interesante el proceso.

¿NEGLIGENCIA? La apertura ayer del tianguis de Las Vías, muestra a una autoridad municipal negligente e inoperante, además de que no atiende el llamado no sólo de las autoridades de salud, sino de las federales, para evitar las aglomeraciones. El argumento de que se trata de un área federal es endeble y muestra que las razones políticas prevalecen ante contingencias de salud que en este momento son graves y críticas para la población. Todo mundo pide quedarse en casa, se cierran negocios y se evitan eventos multitudinarios y en las vías no. Qué bárbaros.

TACAÑOS.- No es posible que las autoridades responsables no quieran gastar ni siquiera en un carro de sonido que alerte a las personas que aún andan en las calles o en plazas y mercados, como ocurrió ayer en el tianguis de Las Vías, sobre el riesgo que hay de contagio, pero no sólo eso, el peligro que generarán a todos los potosinos que en algún momento van a requerir servicios de salud urgentes por el contagio del coronavirus, que se prevé. Vamos ni siquiera un volantito donde se advierta de los riesgos, mucho menos mensajes preventivos por todos los medios. Se ve que no hay una política de comunicación. ¿O son tacaños, o no saben qué hacer?

SE HUNDE.- Dicen que cuando el barco se hunde los primeros que se tiran al agua son los ratoncitos, la verdad que en el escenario potosino, los políticos fueron los primeros que se escondieron en sus casitas, con la despensa bien surtida en Costco, etc., mientras el pueblo, los vendedores, los trabajadores enfrentan la crisis sanitaria como pueden. Qué lamentable, pero la historia se los reclamará algún día.

OBLIGATORIO.- Mientras los funcionarios se fueron a descansar en el ayuntamiento para no contagiarse del coronavirus, los trabajadores, principalmente mujeres, siguen en pie, acudiendo todos los días a la Unidad Administativa Municipal, lo que resulta vergonzoso, ya que el gobierno federal cerró, el del estado también y en el ayuntamiento de la Capital, obligan a los empleados a asistir, incluidos aquellos de más de 60 años “que disque para que desquiten”. No puede ser.

NO ACATAN.- Durante este fin de semana se rompió el avance que había en cuanto a la aplicación de la Sana Distancia, y en diferentes colonias de la ciudad se reportaron fiestas o reuniones en viviendas particulares; cabe recordar que la Jornada Nacional de Sana Distancia implica no sólo permanecer en casa, sino también evitar visitas, reuniones o fiestas, ya que es la movilización de las personas lo que provoca que el coronavirus se propague.

¿ALABANZAS PAGADAS? La segunda muerte por coronavirus en SLP evidenció una falta de coordinación entre autoridades federales y estatales, lo cual generó serios cuestionamientos de la prensa a la dependencia, sin embargo, de un día para otro comenzaron a aparecer decenas de personas alabando el trabajo.

AUXILIO.- Vecinos del Fraccionamiento Santo Tomás denunciaron ver a jóvenes vagos deambulando por la noche en las afuera de la iglesita de ese lugar y temen que se vayan a llevar las pocas pertencencias que hay, muy modestas por cierto. Piden a la policía que se dé una vueltecita por la noche.

DEPENDENCIAS NO PARAN.- En apego a la estrategia administrativa implementada por el Ayuntamiento de Soledad, ocasionada por la pandemia del coronavirus Covid-19, la Dirección de Desarrollo Urbano es una de las dependencias que continuarán laborando durante la fase 2 de la contingencia sanitaria decretada por las autoridades de salud.