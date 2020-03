*Cumpleaños con todo y el virus

*Barricadas por temor a saqueos

¿INMUNES? En el ayuntamiento de Soledad no parecen tomarse en serio la contingencia por el Covid-19, este miércoles se realizó una sesión del Instituto de Vivienda cuando las prioridades ahora son otras, sobre todo evitar las reuniones, los que no se arriesgan fueron los regidores de Morena que mejor no asistieron y están en espera de que el alcalde Gilberto Hernández y la secretaria general Yoloxóchitl Díaz sean prudentes y actúen con responsabilidad.

MAÑANITAS.- Otra muestra de que algunos funcionarios de Soledad no acatan las medidas preventivas del sector salud, fue la celebración del cumpleaños de la titular del Inapam con más de 10 personas, hubo mucha cercanía, contacto, pastel, mañanitas, regalos y fotos para el feis, y se olvidaron de los cubrebocas y el gel antibacterial.

NO RESPETAN.- De que sirve que el gobierno este insistiendo en que la gente no salga a las calles, si los encuestadores del INEGI, no respetan esa dispoción y andan de puerta en puerta, por una mala decisión del Instituto, si ya dijo que la población podía censarse por internet. Lo que deben de hacer es suspender momentanéamente el Censo y evitar tragedias mayores. Si los juegos Olímpicos se suspendieron, que no se vaya a poder lo de las encuestas.

DENUNCIA CIUDADANA.- En Andador del Carmen, en Hogares Ferrocarrileros primera sección, vecinos piden ayuda ya que un gran árbol en esta zona tiene sus raíces tan extendidas que está dañando las cisternas de las viviendas, lo que afecta el suministro de agua, además de la estructura de una casa se ve dañada por este árbol.

DESCUIDADO.- Entre la calle Carmen y Actopan, en Hogares Ferrocarrileros primera sección, vecinos piden ayuda a las autoridades ya que está un jardín en esta zona que tiene el pavimento destrozado, además de que la plantas y árboles necesitan mantenimiento y alumbrado público, pues es peligroso pasar de noche y difícil caminarlo de día.

ABUSO.- Nos reportan que recientemente e inauguró una enorme lavandería en Pedro Moreno, pero los dueños mandaron hacer un aljibe enorme en el estacionamiento de los locales y ahí almacenan miles de litros de agua potable para el negocio, mientras el INTERAPAS se hace de la vista gorda ante este acto ilegal y abusivo y ni modo que digan que no se dieron cuenta cuando todos los vecinos lo saben. Habrá manifestaciones si no se toman medidas.

NEGOCIO.- Las “tienditas de la esquina” que hace unos meses estaban a punto de desaparecer por las tiendas de autoservicio que abundan por todos lados, resulta que ahora son la primera y única opción para muchos y hacen su agosto, vendiendo huevo, tortillas, jitomate y garrafones con agua al precio que les da su gana, pues la PROFECO ni sus luces, anda de vacaciones.

ALCALDE.- En el rancho La Libertad autorizaron que un afamado grupo llevara a cabo un baile grupero, aquí cabe mencionar que es responsabilidad del presidente municipal que no revisó los permisos y no evitó que se llevara a cabo esta actividad, colocando a todos en riesgo de contraer Coronavirus.

DIRECTORES.- Malos directores de escuelas están obligando a trabajar a su personal de intendencia y nadie les dice nada, a sus maestros y administrativos si los mandaron a casa por la cuarentena. Entonces los que limpian no importan?.

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS.- Familiar de una persona que asiste a las sesiones de Alcohólicos Anónimos, dio a conocer que hasta el martes no se habían suspendido esas reuniones, a pesar que a ellas asisten personas que parecen estar enfermas de algún mal respiratorio. Pide que las autoridades también tomen en cuenta ello, y les pidan su cierre temporal.

BARRICADAS.- El temor derivado por los llamados a saquear establecimientos comerciales, detectados por la Policía Cibernética, llevó a una de las tiendas señaladas en redes sociales a colocar barricada en uno de sus accesos. Se insiste en no atender estos llamados a delinquir, mientras se siguen las investigaciones y se pide denunciar cualquier convocatoria en redes sociales.

TOQUES DE QUEDA.- En redes sociales circula una versión que indica la implementación de supuestos “toque de queda”; l respecto, el gobierno de Solead negó que haya tal por lo que pidió a la población no compartir falsa información, pues lo único que se genera es pánico y desinformación.