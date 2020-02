QUEMADÓN.- Vaya quemada que les infringieron los colectivos feministas a los diputados del Congreso del Estado y a la UASLP, así como a funcionarios de municipios, dependencias y otros organismos, que tratando de “quedar bien” y de subirse al tema de “Un día sin mujeres”, anunciaron que otorgarán el día a las féminas para que no vayan a trabajar el próximo día 9 de marzo, y participen en el paro, que se anuncia, como si fuera una dádiva. La verdad se vieron muy gandallas al andarse subiendo a un movimiento ciudadano que nada les ha pedido y que sí por el contrario les exige que cumplan con su responsabilidad como organismos.

PROTESTA.- No habrá alguien que les diga, que la protesta es precisamente en contra de ellos, por no haber cumplido con la responsabilidad que les da la ley de dar garantías al sector femenino de la población para que estudie, trabaje y realice sus actividades en cualquier lugar, con la seguridad de que no será agredida. De plano, para vergüenza no ganamos, con esos funcionarios, bien dicen que nos cuidemos de “los tontejos con iniciativa”. Lo bueno es que fueron denunciados a tiempo y han quedado en ridículo por querer montarse en un movimiento que no les corresponde y se les ha puesto en su lugar.

PELIGROSÍSIMA.- La carretera a Rioverde está convertida en la de la muerte y ninguna autoridad tiene la capacidad para actuar, bajo la teoría de que se trata de un tramo federal. ¿Y entonces dónde ingaos están las autoridades federales, que deban hacer el trabajo a las locales que no pueden? No es posible que sea prácticamente una pista de carreras donde hay frecuentes víctimas fatales, sin que nadie haga nada, ni vigile, ni norme las velocidades, ni coloque infraestructura peatonal, ni nada. México es un país sin ley eso sí que lo tenemos claro todos, y de funcionarios inoperantes.

SIN DERECHOS.- Por cierto ¿cuál será la diferencia con la carretera a Guadalajara, que se semaforizó, se le colocaron avisos peatonales, andadores, jardinería, etcétera y es carretera federal también? ¿Qué sóilo en las Lomas hay servicios públicos de primera? ¿Qué los vecinos de las colonias aledañas a la carretera a Rioverde que quedaron separados por esa vía que hizo el ex gobernador Marcelo de los Santos, para llegar rápido a Ciudad Satélite, no tienen derechos? ¿No valen lo mismo sus vidas? Qué bárbaros.

QUE SE ACTÚE.- Alguien debe actuar y evitar que sigan muriendo ciudadanos, por la falta de vigilancia, prevención y trabajo de quienes deben velar por su seguridad, porque estamos seguros que impuestos si pagan.

DENUNCIA CIUDADANA.- Entre Avenida México y Acapulco, en la colonia Popular, reportan que hay un colector pluvial que está colapsado y que fácilmente puede ocasionar que un auto pueda quedar atrapado en la zona.

ÁRBOL CAÍDO.- En la calle Atotonilco, de la Colonia San Leonel, vecinos piden que un pino de enorme tamaño sea podado ya que está detenido con cables eléctricos y de teléfono.

UAVI.- Los esfuerzos de la Unidad Especializada de la Policía para la Atención a la Violencia Familiar permiten que los casos de violencia en sus diversas expresiones contra las mujeres se hayan disminuido un 25% en Soledad.

EN RIESGO.- El evento emblemático de Semana Santa en San Luis Potosí en el ámbito deportivo es la Copa Gobernador, que en la edición 2020 está en riesgo de cancelarse porque el inoperante titular del INPODE, Miguel Angel Alvarez no sube el monto de la premiación, no hace cuentas claras, cobra estacionamiento y vende cerveza y los equipos ya no están dispuestos a que las cosas sigan así.

INVESTIGACION.- Piden los equipos que se le investigue para saber cuánto ingresa de las inscripciones y a dónde va a parar ese dinero, porque los premios son del presupuesto público más todo lo que ingresa extra. El INPODE es de las dependencias más opacas que existen en la estructura de gobierno.

MORRO II.- Un grupo de pandilleros que acostumbra reunirse en la calle Cerrada de las Huertas, en la colonia El Morro II, tiene asolados a los vecinos del sector y los llamados de auxilio, inexplicablemente, no son atendidos.