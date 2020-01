*Dejan encerras a las momias

*Aterra cascada de aumentos





¿REVUELTA? Vaya que esta revuelta la política en San Luis, pese a que parece no pasa nada, por una simple razón, los grupos que por años la han manejado, están seguros de que volverán a colocar a uno de los suyos en la gubernatura, empero hay una nueva corriente que se observa no solo en la entidad sino en el país. Esa corriente se llama Morena, por donde deberá pasar el ungido, ya sea de las propias filas, prestado, simpatizante o bien con la bendición presidencial para llegar y ahí no habrá marcha atrás.

OTROS.- Entre los que más suenan esta desde los cartuchos quemados del PRI, que se afiliaron a Morena, hasta las opciones locales, pero que se pelearon con el preciso y hasta la puerta de Palacio Nacional, le fueron a patear disque por falta de recursos, sin dejar de lado a los que se la jugaron con el proyecto de Morena desde que apenas pintaba como partido político, pero que aun se ven muy verdes, además de que lamentablemente les crecieron las uñas.

DESCARTE.- Sin embargo dicen que a nadie hay que descartar aunque hay unos muy fuertes, que ni pio dicen, además de otros que ni siquiera se han mencionado aun cuando están a muy buen nivel entre las simpatías del Presidente de México, entre ellos un combativo periodista, que podría dar la sorpresa, además de un funcionario de primer nivel del gabinete federal.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la calle Manuel de la Sierra esquina con José de Gálvez, está llena de hundimientos, todo el pavimento se está erosionado y las alcantarillas no tienen tapa, lo que resulta un peligro constante para los que circulan por ahí. Habitantes de la zona piden que sea arreglada porque no pueden transitar con sus vehículos.

EN PENUMBRAS.- En la Calle 20 de Noviembre, usuarios del transporte público reportan que carece de alumbrado público, en esta zona muchísima gente toma el camión y al estar en penumbras la delincuencia aprovecha para asaltar a los ciudadanos que están esperando, por lo que piden se coloquen más luminarias y se incremente la vigilancia.

EXPECTATIVAS.- Con el año nuevo también se renovó la intención de las personas por encontrar un nuevo empleo, al menos así lo parece por las largas filas que se observan en los módulos de contratación que tienen varias empresas en la Alameda Juan sarabia.

RECLAMO.- La exposición de las Momias de Guanajuato ha generado una importante concurrencia de personas al Palacio Municipal, sin embargo este lunes, en el primer día de exhibición y último del periodo vacacional, las puertas se cerraron antes del horario anunciado, lo que provocó reclamos de personas que llevaban más de una hora haciendo fila.

DESCONOCIDOS.- Los muchos diputados federales de Morena, hicieron rueda de prensa antes de concluir el año pasado, para decir que estaban en contra del aumento del agua, lo inverosímil es que nadie sabía quiénes eran, porque ni en su distrito los conocen.

AUMENTOS.- A ver dónde están los que siempre denunciaban cobros indebidos, aventaban huevazos al gobernador en turno por los aumentos de inicio de año. Si se sabe dónde andan, escondidos en Asociaciones Civiles, que por cierto reciben presupuesto gubernamental y de asesores en el Congreso del Estado, será que en realidad no tenían nada de samaritanos.

BRAZOS VIALES.- El alcalde Gilberto Hernández Villafuerte, en coordinación directa con el Gobierno del Estado, inauguró los dos nuevos brazos del Distribuidor Juárez, lo que traerá múltiples beneficios para los habitantes de Soledad que diariamente circulan por la zona.

DE TERROR.- Retenes, operativos radar, nuevas tarifas de agua, pago de control vehicular, de predial, aumento a productos de la canasta básica, incremento al pasaje de autobús urbano y un sinfín de pagos, es lo que los potosinos estamos enfrentando en este arranque del 2020 que en realidad parece de terror, por lo que el cacareado aumento al salario mínimo se pulverizó y de nada sirvió. Y a usted ¿cómo le va?