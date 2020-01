AÑO CRUCIAL.- Este 2020 que inició está lleno de simbolismos por todos los cambios que se vienen. Es el preámbulo de la elección intermedia federal, que demostrará la fuerza de López Obrador y para los potosinos, el cambio de gobernador, en el 2021, con un proceso electoral que comenzará este mismo año y para el cual debemos estar preparados por la pasarela que se avecina.

DESPREVENIDOS.- Lo ocurrido ayer con los fuertes vientos en la Capital, solo demostró una cosa, no hay un sistema de prevención de contingencias y nadie estaba preparado para lo que ocurrió. La caída de árboles, lonas, techos, espectaculares, comenzó a una hora muy temprana, por lo que afortunadamente no hubo desgracias que lamentar y muchas personas estaban aun en sus casas, por lo que solo se resguardaron y aguantaron los fuertes vientos, sin que hubiese mayores daños que los ocasionados, a árboles, autos, etcétera.

ATÍPICO.- El fenómeno fue atípico, ya que estas rachas de viento generalmente se presentan en febrero, solo que ahora se adelantaron un mes, por lo que hace falta mejorar el sistema de prevención. Lo que si es que hubo cientos de llamadas de auxilio, por el temor que causó lo ocurrido y tan se adelantó que regularmente es en el mes de enero cuando el Ayuntamiento inicia el corte de árboles en riesgo de caer durante los vientos de febrero, solo que ahora no fue así. Lo que obliga a repensar los programas preventivos.

MUCHOS DAÑOS.- Además de los problemas que generó también hubo afectaciones, por ejemplo en varias cuadras de Tequis, entre Anáhuac y Mariano Otero se quedaron sin luz desde las 10 horas y hasta las 7 de la noche, la gente seguía igual.

CAOS.- El viento generó caos en la ciudad, no solamente por el bloqueo de calles a causa de árboles y anuncios caídos, sino también por el corte del suministro de la energía eléctrica, hubo zonas en donde pasaron más de medio día sin luz y al parecer la CFE no supo responder a la contingencia, pues algunos usuarios denunciaron que ya ni siquiera les tomaban el reporte, sólo respondían que estaban ocupados y colgaban el teléfono.

RECORTES.- Ante los fuertes vientos, las autoridades capitalinas emitieron las siguientes recomendaciones: No salir de casa, si no es necesario; no asistir a zonas arboladas; cerrar las ventanas de los hogares y centros de trabajo, y en caso de tener vidrios delgados colocarles cinta canela en forma de “X”. Los teléfonos para reportar cualquier riesgo por los vientos registrados en la ciudad son el 911 ó el 815-87-67 de Protección Civil Municipal.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la calle San Fernando, colonia Sauzalito, vecinos piden sea arreglado un hundimiento que se generó debido a una fuga importante de agua; además éste expide malos olores pues la tubería de aguas negras está dañada y esto genera un importante foco de infección.

PUENTE SUCIO.- En el puente del Montecillo, peatones reportan que existe un mal olor en éste debido a la acumulación de agua y basura, además se ha creado un estancamiento de agua en esta importante arteria, por lo que se pide a las autoridades ayuden con la limpieza del puente.

FUNCIONARA.- Este día, el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, pone en operaciones los dos nuevos brazos del Distribuidor Vial Benito Juárez, con suficiente tiempo para que la población los conozca y sean de gran utilidad el próximo martes, en el reinicio del ciclo escolar, luego de las vacaciones decembrinas. Es el primer paso para solucionar el grave problema de falta de movilidad urbana de la carretera 57.

COMPLEMENTO.- Aunque este viernes se abre a la circulación el nuevo brazo del Distribuidor, continuarán los trabajos en la zona, pues el gobernador anunció algunos trabajos complementarios en la rotonda.