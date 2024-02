Opinión / Vivir la vida con un propósito, al alcance de todos

Tener claro cual es tu propósito en la vida puede ser la diferencia de vivir una vida feliz y abundante, llena de elecciones y con nuevas fronteras, o vivir en las restricciones de tu propia inseguridad. Un regalo, por supuesto que esta hecho para ser disfrutado, por lo que resulta cruel que a veces no sepamos que hacer con él o cuál es nuestro propósito o que, cuando lo descubrimos, somos demasiado cobardes como para hacer algo al respecto: tenemos el regalo perfecto para compartir con el mundo, ansioso por ser abierto, pero lo dejamos ahí envuelto en una caja, envejeciendo, empolvándose.

La mayoría de las personas deambulan por la vida entregando la versión “vela aromática” de sus regalos. Sabes muy bien de lo que hablo: no llegan con las manos vacías a la fiesta, sino que entregan su aburrido regalo al mundo, reciben un abrazo y un “No te hubieras molestado” a cambio, pero no es nada espectacular.

Por ejemplo, consiguen un trabajo que odian o que cuando menos es aburrido, pero bueno, pues esta bien. Les permite tener una vida dentro de lo aceptable, siempre y cuando no se vuelvan locos. Hacen cosas divertidas, pero no tantas como quisieran porque no les alcanza, o no tienen tiempo o creen que no se lo merecen. Cantan pequeñas victorias de vez en cuando como llegar a la meta de ventas y ganarse el crucero por las Bahamas, o sumar suficientes millas para viajar a los próximos juegos olímpicos, o tal vez solo quieren tener suficiente tiempo para hacer algo que les haga sentir felicidad, pero nunca se atreven a buscar una vida que realmente los ilumine.

Todas las personas nacen con regalos únicos y valiosos para compartir con el mundo. Una vez que descubramos cuales son los nuestros y decidamos vivir nuestras vidas con ellos, en ese momento empieza la fiesta.

Vivir la vida con un propósito está al alcance de todos, así que si estas teniendo un problema, si te estas conformando con algo menor o si estas completamente confundido sobre que hacer con tu vida, piensa que la respuesta ya esta aquí, ya existe igual que la vida que quieres crear.

Ten en cuenta que no hay una manera perfecta para hacer esto. El viaje de cada persona es único, pero todos queremos llegar al mismo lugar, el lugar en el que más felices seamos, en el que más vivos nos sintamos y el más parecido a nosotros mismos.

Gracias por leerme y les espero en la próxima algarabía, también les invito a que me sigan en mis redes sociales.

@MarvelyCostanzo