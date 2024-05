Opinión | Una cátedra en desarrollo

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, le acaba de dar una cátedra a su similar de Nuevo León, con dos importantes proyectos que impulsarán aún más el desarrollo de la industria automotriz con el arranque de la construcción del Centro de Producción de Módulo de Baterías, de BMW Group Planta SLP, y el puente vehicular Logistik III, en Villa de Reyes, para facilitar la movilidad, mejorar la conectividad y brindar seguridad a más de 105 mil usuarios y trabajadores que todos los días se desplazan a la zona industrial de San Luis Potosí.

El gobernador de Nuevo León Samuel García, que tanto cacareó el proyecto de Tesla en aquél territorio, hoy queda a la zaga de lo que hace un mandatario como Ricardo Gallardo Cardona quien no ha titubeado para nada en pasar de las palabras a los hechos, con este centro de producción de baterías con una inversión de 800 millones de euros, logrando con ello que la entidad sea pionera en este rubro a través de BMW por encima de su vecino del norte que se queda mirando solamente el excelente trabajo que hace en esta entidad.

San Luis Potosí y su gobernador muestran músculo, pues hay una visión clara de futuro con este proyecto del cual, se observa que la producción de vehículos eléctricos es ya una realidad y que la entidad es pionera en este rubro lo que demuestra que vienen cosas muy importantes para el clúster automotriz y en consecuencia para las y los potosinos que cuenta con empresas que ofrecen empleos mejor pagados y con más oportunidades de desarrollo, en especial para las nuevas generaciones, tal como lo comprometió el mandatario.

Junto a este proyecto de gran inversión, Ricardo Gallardo no quita el dedo del renglón y busca constantemente establecer para San Luis Potosí, las condiciones de infraestructura favorables para que más empresas sigan generando inversiones y el puente Logistik III, tiene una inyección cercana a los 300 millones de pesos; con esto se descongestionará el tráfico de la carretera 37, acortando los tiempos de traslado de materia prima, permitiendo una mejor logística a las empresas, que incrementarán su plusvalía en esta vía considerada la más importante entre el Bajío y la capital potosina.

Con esto, la entidad reafirma su liderazgo en la zona Centro-Bajío y va encaminada a convertirse en una de las más importantes del país y mientras Nuevo León enfrenta serios problemas como es el abastecimiento del agua y otros puntos para mantener sus ventajas competitivas, San Luis y su gobernador avanzan con contundencia y cada vez más, genera la confianza de los inversionistas que en definitiva ven al estado como una opción más viable y más confiable.

Y mientras en el espectro mediático el tema de las campañas roba reflectores, eso no le ha importado al titular del Ejecutivo quien mantiene una agenda de actividades constante, y sigue asistiendo a las cuatro regiones del estado para arrancar obras, supervisar las que están en desarrollo junto al gobierno federal o bien gestionando recursos y abriendo negociaciones hacia el extranjero para que el avance del estado no se detenga, lo cual habla bien del gobernador, pues ha estado bien enfocado en su responsabilidad y no ha permitido que sus colaboradores se distraigan o relajen su actividad.

Cambiando de tema, el PAN camina nuevamente hacia un fracaso electoral con decisiones como impedir que su candidata al distrito 8 para la diputación local acudiera al debate del viernes organizado por el CEEPAC, y ya algunos elementos como Liliana Flores, mejor han tomado la determinación de salir de sus filas ante acusaciones de violencia política de género y discriminación propiciada nada menos y nada más que por su ex dirigente Verónica Rodríguez, quien con esa carta de presentación, quiere ser Senadora, en fin, esos son los candidatos azules que se venden como la mejor opción.

