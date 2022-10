Asesinan a golpes a sujeto señalado de maltrato infantil. Ocurrió en SLP

Un grupo de sujetos golpeó salvajemente hasta quitarle la vida a un individuo señalado en redes sociales de lesionar y quemar a una niña que cuidaba; los hechos ocurrieron en la colonia La Virgen, en el municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

Alrededor de seis individuos irrumpieron en la vivienda de la víctima y sin mediar palabra arremetieron a golpes contra una persona que horas antes había sido señalada de maltrato infantil. Fue tal la golpiza que perdió la vida. En el sitio también fue atacada la pareja del occiso, quien tuvo que ser hospitalizada. Su condición se reporta grave por las lesiones que presenta.

La historia

La víctima fue identificada como Víctor Castrejón, quien fue acusado en la red social Facebook por un perfil identificado como Krla Jhoana quien compartió fotos de una de sus hijas con el rostro lacerado y con heridas producto de golpes y haberla expuesto al fuego.

La publicación citaba: "Ayúdenme a k esto no se kede impune yo confie en estas personas k me cuidaran a mis hijas para poder trabajar y no entiendo xq le hicieron esto a una de mis bebes saben ke esto es tardado de las denuncias no kiero ke ellos se vayan a escapar tienen familiares en México. Ayúdenme haganlo llegar a las autoridades correspondientes y k actúen rápido mi bebé esta muy mal ellos tienen ke pagar" (SIC)

La mujer compartió los datos y fotografías de los supuestos agresores. Minutos más tarde ocurrió el trágico desenlace cuando el grupo de personas acudió a la vivienda del señalado para golpearlo hasta darle muerte.

Cortesía Fiscalía General

Parte oficial

Al sitio acudió personal del Servicio Médico Legal, perteneciente a la Vicefiscalía Científica, haciendo el levantamiento del cadáver. Asimismo, agentes de la Policía de Investigación tomaron conocimiento del suceso e iniciaron con las primeras investigaciones del caso.

A simple vista, el cuerpo de la persona fallecida evidenciaba una serie de golpes, pero será la necropsia la que determine con precisión las causas de la muerte. De acuerdo con los primeros reportes, varias personas asesinaron al hombre, por presuntamente quemarle la boca a una menor de edad. La esposa del hombre también sufrió golpes por las personas que acudieron a la vivienda.