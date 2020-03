Acuchilló a su exnovio en brazos y piernas. La mujer ya está en prisión

Una mujer de 29 años de edad, fue detenida por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), luego de que fue señalada como probable involucrada en violencia familiar en agravio de su ex pareja en Ciudad Valles.

Lo anterior, una vez que la víctima acudió a presentar la denuncia ante autoridades en contra de quien fuera su novia con el que compartía domicilio en la colonia Santa Lucía.

Todo aconteció el 15 de diciembre de 2019, cuando la mujer de nombre Imelda “N” arribó a la vivienda mencionada donde se encontraba el afectado y de un momento a otro comenzaron a discutir por problemas personales.

Presuntamente la mujer no se resignaba a que la relación había terminado y que su ex había iniciado una nueva. La versión era que su ex pareja le había prometido que estarían juntos siempre, por lo que estaría con ella "o con nadie más".

La joven tomó un cuchillo que estaba en la cocina y presuntamente intentó lesionar a su víctima, por lo que el hombre detuvo el ataque con sus manos, sin embargo, fue alcanzado por el arma blanca en el brazo izquierdo; asimismo, dentro de las mismas acciones el sujeto cayó al suelo y la fémina presuntamente lo acuchilló dos veces más en la pierna derecha.

Policías investigadores se abocaron a las indagaciones respectivas del caso, las cuales arrojaron la probable responsabilidad de la imputada en lo ocurrido, por lo que el agente del Ministerio Público procedió a solicitarle la orden de aprehensión al Juez de Control, tras judicializar la carpeta de investigación.

Los elementos realizaron lo inherente para ubicar a la presunta, teniendo resultados positivos al asegurarla mientras transitaba sobre la vía pública en calle Mozambique en la colonia Magisterial en Ciudad Valles.

Mientras la aprehendían, le informaron de la orden de aprehensión y de los derechos que se le otorgan como detenida; posterior a eso, la trasladaron a los separos de la corporación donde la certificaron médicamente. Finalmente, la pusieron a disposición de la autoridad judicial para que determine su situación legal.