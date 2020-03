Mujer abandona como "castigo" a sus hijos y acusa a quién la graba de manosearla

Una mujer de Durango fue bautizada por usuarios de redes sociales como #LadyManoseada luego de que fuera grabada y exhibida por un testigo que la cuestiona por haber abandonado a dos de sus hijos en una tienda de conveniencia como castigo.

En el vídeo, se aprecia solo cuando varias personas la increpan en su auto y cuestionan su método disciplinario con dos de sus hijos, a quienes previamente había abandonado por varios minutos en un OXXO. La mujer no tomó con agrado que se le obligara a dar explicaciones.

La mujer del video "castigó" a sus hijos (3 y 6 años aprox.) dejándolos afuera de un Oxxo, solos. Se fue en su camioneta y volvió minutos después.

Testigos la increparon y esto fue lo que sucedió; terminó acusando a quien graba de haberla "manoseado". pic.twitter.com/kKLrU3r0i3 — Luis Ernesto Lozano (@luizork) March 11, 2020

Abrumada por cómo testigos desaprueban sus decisiones, deja de mantenerse serena y responde agresiva contra quien le grababa, salió de su auto y arrojó varios golpes, acto seguido se desplazó hacia la tienda y recogió a sus hijos.

No obstante el sujeto que grababa, insistente, continúo registrando el hecho con su teléfono y la mujer aún molesta, nuevamente olvidó subir a sus hijos al auto para perseguir al sujeto que le grababa. Durante la "persecución", lanzó insultos al hombre y finalmente ante su frustración de no alcanzarlo lo acusó de haberla “manoseado” ante quienes pasaban y miraban lo que sucedía.

Captura de pantalla

Tras difundirse el vídeo, usuarios de redes sociales bautizaron a la mujer como #LadyManoseada y viralizaron memes como #LadyTerminator por encontrar semejanzas con la película de Terminator 2, también con Forrest Gump cuando el actor Tom Hanks corre sin sentido en la trama de la película.

Captura de pantalla

Fuera del sarcasmo, los pronunciamientos feministas o la burla que el video causó, el suceso fue atendido por el DIF de Durango, institución que intervino sobre este caso para asegurar la seguridad y bienestar de los infantes.

