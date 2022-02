Ucrania asegura que se defenderá de la invasión rusa y ganará

El Gobierno ucraniano aseguró hoy que Ucrania se defenderá de la invasión a gran escala que Rusia acaba de anunciar y que ganará.



"Putin acaba de lanzar una invasión a gran escala de Ucrania. Las pacíficas ciudades ucranianas están bajo ataque. Esta es una guerra de agresión. Ucrania se defenderá y ganará. El mundo puede y debe detener a Putin. El momento de actuar es ahora", escribió el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitri Kuleba, en un tuit.

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

Dichas declaraciones llegan luego de que Vladimir Putin anunciara una operación militar en Ucrania tras la solicitud por parte de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk de repeler la "agresión" de las Fuerzas Armadas ucranianas y en mitad del Consejo de Seguridad de emergencia que se celebra en Nueva York.

"Las repúblicas populares de Donbás se dirigieron a Rusia con una solicitud de ayuda. En este sentido, decidí llevar a cabo una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que han sido objeto de abusos, genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años", ha dicho Putin en un mensaje televisado.

Putin dando su mensaje por televisión. | Foto: AFP

En este sentido, Putin ha dicho que desde Rusia se esforzarán "por la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania, así como por llevar ante la justicia a quienes cometieron numerosos crímenes sangrientos contra civiles, incluidos ciudadanos de la Federación Rusa", tal y como recoge la agencia de noticias TASS.

Tras el anuncio del mandatario ruso, al menos dos potentes explosiones fueron escuchadas este jueves por periodistas de la AFP en el centro de Kiev poco después del anuncio del presidente ruso Vladimir Putin de una operación militar contra Ucrania.

En la ciudad portuaria de Mariupol, la principal urbe controlada por Kiev cerca de la línea del frente en el este del país, también se oyeron potentes explosiones, constataron periodistas de la AFP.