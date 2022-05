Suben a 21 los muertos por tiroteo en escuela de Texas

Al menos 21 personas murieron este martes, entre ellas 18 niños, dos maestros y el atacante, en un tiroteo en una escuela de primaria de la localidad de Uvalde, Texas.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, explicó en una rueda de prensa que el agresor, identificado como Salvador Romas, de 18 años, entró con un arma de mano y, posiblemente con un rifle, en el centro Robb Elementary School.

"El atacante disparó y mató de manera horrible e incomprensiblemente a 14 estudiantes y a un profesor", dijo el gobernador texano.

Poco después, Romas, que residía en Uvalde, fue abatido por los agentes de policía que acudieron al lugar de los hechos, agregó Abbott.

Posteriormente, la escuela notificó a los padres que podrán recoger a sus hijos a la hora habitual de salida ya que los autobuses serían suspendidos, mientras oficiales estarán en las instalaciones para acompañar a los estudiantes hasta los autos.

Kate Bedingfield, directora de comunicación de la Casa Blanca señaló que el presidente Biden acababa de hablar con el gobernador Abbott para ofrecerle toda la asistencia necesaria.

El centro sanitario Uvalde Memorial Hospital apuntó en un comunicado en Facebook que hay trece heridos que han sido trasladados a sus instalaciones en ambulancias o autobuses, mientras que dos de las víctimas mortales ya habían fallecido a su llegada al hospital.

Otro centro médico, University Health, señaló que está atendiendo a dos pacientes heridos por los disparos en ese colegio, un menor y un adulto, y que están siendo examinados.

Este hecho ocurre luego de que estadísticas del FBI indicaran que los incidentes por tiradores en Estados Unidos, aumentaran más del 50 por ciento durante 2021.

Por su parte, el Consulado de México en Texas ha abierto varias líneas telefónicas para ofrecer asistencia consular a la población afectada por este tiroteo.

