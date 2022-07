Gobernador de Texas emite orden ejecutiva para devolver migrantes a México

El gobernador de Texas, Greg Abbott emitió este jueves una orden ejecutiva en la que autoriza el regreso de migrantes ilegales a México, al considerar que es un riesgo para la seguridad del territorio que gobierna.

Para ello, autorizó a la Guardia Nacional y el Departamento de Seguridad Pública de Texas efectuar las deportaciones por la frontera Mexicana que comparte con estados como Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Te recomendamos: Gobernador de Texas sigue los pasos de Trump, muestra su racismo contra latinos

Con severas criticas a la política migratoria del gobierno de Joe Biden, el republicano Abbott consideró que el paso libre a Norteamérica de migrantes provenientes de la frontera sur solo ha generado mayores problemas y ha fortalecido a las bandas criminales.

Medida sin precedentes

Texas toma esta determinación, sin precedentes, para detener lo que se ha convertido, según el gobernante, en un problema para la comunidad texana.

“Mientras que el presidente Biden se niega a hacer su trabajo y hacer cumplir las leyes de inmigración promulgadas por el Congreso, el estado de Texas una vez más está intensificando y tomando medidas sin precedentes para proteger a los estadounidenses y asegurar nuestra frontera sur” dijo desde su cuenta de Twitter, @GregAbbott_TX.

I issued an Executive Order authorizing the Texas National Guard & Texas Dept. of Public Safety to return illegal immigrants to the border.



Cartels have become emboldened by Biden's open border policies.



Texas is taking unprecedented action to STOP this criminal enterprise. pic.twitter.com/ag08ACYP3Y — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 7, 2022

Abbott criticó severamente que el demócrata al frenar las expulsiones del Título 42 y la política de que los migrantes permanezcan en México hasta que sea aceptado su ingreso a esa nación, lo que dijo ha elevado a niveles históricos el cruce de centroamericanos, estimando solo en un fin de semana un promedio de 5 mil ilegales ingresando desde México por Texas.

Cárteles se han envalentonado

El gobernador de Texas dijo que la política de acceso a indocumentados solo ha favorecido a las bandas criminales.

“Los cárteles se han envalentonado y enriquecido con las políticas de fronteras abiertas del presidente Biden, traficando en cantidades récord de personas, armas y drogas mortales como el fentanilo” refirió el texano.

Llamó a hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos para garantizar la seguridad de los americanos con medidas de contención de este fenómeno que dijo pone en riesgo a los residentes de la zona fronteriza.

“He autorizado a la Guardia Nacional de Texas y al Departamento de Seguridad Pública de Texas a comenzar a devolver inmigrantes ilegales a la frontera para detener esta empresa criminal que pone en peligro a nuestras comunidades" refirió Abbott.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El gobernador de Texas advirtió que esta orden ejecutiva para devolver ilegales a México sería el inicio, ya que "a medida que el desafío en la frontera continúa aumentando, Texas continuará tomando medidas para abordar los desafíos causados por la administración Biden”.

Nota publicada en El Sol de Tampico