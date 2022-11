TEPJF ordena a Layda Sansores disculparse con diputadas del PRI por violencia política de género

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, emitir una disculpa pública por los comentarios hechos en su programa “Martes del Jaguar” que consistieron en violencia política de género en contra de diputadas federales del PRI.

La mandataria morenista también debe abstenerse a no realizar comentarios similares en el futuro y tiene que garantizar la eliminación de varios mensajes hechos en su cuenta personal de Twitter, los cuales replicaron las descalificaciones contra las legisladoras.

El proyecto presentado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña resolvió así un asunto que se remonta a julio pasado, cuando en una emisión de su programa semanal “Martes del Jaguar” Layda Sansores hizo declaraciones respecto a presuntas fotos íntimas que el presidente del PRI, Alejandro Moreno, tiene en su poder de varias legisladoras de su bancada que le hacen llegar para acceder a su cargo, incluso aseguró que a alguna de ellas “le paga la renta”.

“Cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, deveras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene y creen que él va a cuidar y que va a proteger esas fotos. No pueden intimar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos así que nada más es una advertencia. Nosotros hemos sido muy cuidadosos de que esas fotos no salgan a la luz, pero yo creo que sí hay que tener mucho cuidado”, advirtió Sansores.

Por ello, y considerando que consistía en violencia política en razón de género, una de las afectadas, la diputada Paloma Sánchez, promovió una queja ante el Tribunal Electoral argumentando que dichos señalamientos repercutieron negativamente en su vida personal, el ejercicio de su cargo, en su imagen y la de su partido.

De tal manera que tras el análisis del caso, el proyecto fue aprobado por unanimidad, aunque el magistrado Indalfer Infante Gonzales se separó de la parte referente a la medida de reparación que consiste en la disculpa pública.

Finalmente, la Sala Superior ordenó a la empresa Meta –dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp– a ampliar sus políticas para que se detecten, eliminen y reporten los casos de violencia política de género por lo que una vez que se cuenten con las políticas se deberá informar públicamente.