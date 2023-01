Confirmado: Ricardo Mejía será el candidato del PT para gubernatura de Coahuila

Ricardo Mejía Berdeja será candidato del Partido del Trabajo (PT) para la gubernatura de Coahuila, así lo confirmó tras renunciar a la subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la tarde de este viernes.

En rueda de prensa, el senador Gonzalo Yáñez informó que la dirigencia del PT en Coahuila, a cargo de Valeria Flores, tomó la decisión de que sea Mejía Berdeja su candidato, decisión que aseguró ya había sido tomada desde agosto del año pasado.

"La dirigencia nos hace saber que han acordado sostener esta iniciativa, la propuesta para que Ricardo Mejía asuma la candidatura por la gubernatura", dijo Yáñez.

Valeria Flores sostuvo que siguen dentro del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y que Ricardo Mejía consolidará la cuarta transformación en Coahuila.

Mejía Berdeja agradece a la 4T

En su carta de renuncia fechada el día de ayer, Mejía Berdeja agradeció a López Obrador y aseguró mantener las convicciones de la llamada Cuarta Transformación, razón por la que optó tomar la decisión para “terminar con el Moreirato corrupto”.

“Mi Estado me reclama y no puedo poner oídos sordos frente a este clamor ciudadano. Hoy abrazo el camino que hace años usted emprendiera como líder y estadista, la ruta de la transformación de la mano del pueblo desde lo local, con su ejemplo congruente desde el éxodo por la democracia en contra de las injusticias de su tierra natal, Tabasco, hasta la Cuarta Transformación de la República”, manifestó.

Ayer el propio López Obrador dejó entrever las intenciones que tenía el subsecretario para competir por la gubernatura de Coahuila. En su conferencia mañanera, adelantó que este relevo era probable dadas las aspiraciones del entonces subsecretario, aunque según dijo, aún no hablaban al respecto.

“Es muy probable (que renuncie), no he hablado con él, pero me enteré de que aspira a ser candidato de Coahuila”, indicó.

Este viernes, además, vence el plazo de registro para que los candidatos a la gubernatura de Coahuila puedan inscribirse ante la autoridad electoral local.

Con información de Alfredo Fuentes