MC, sin definir si apoyará a Ricardo Monreal como candidato al 2024

El senador Dante Delgado, afirmó que aún no han tocado el tema con el senador Ricardo Monreal, para proponerlo como candidato en el 2024, pues señaló que hay muy cercana relación con él y existe consideración y respeto porque es un gran presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, “pero evidentemente estos temas no los hemos comentado con él”.

En conferencia de prensa, acompañado de integrantes parlamentarios de Movimiento Ciudadano (MC), Dante mencionó que no han determinado ir en alianza con Va por México, porque el movimiento naranja tiene un proyecto nacional para contender solo, porque aseguran que ganarán en el 2024.

Reiteró que “la nueva oposición se tiene que construir a más tardar en siete meses y estamos seguros que va ser por encima de los partidos, con actores verdaderamente representativos de la sociedad, desde luego en su momento habrá de tomarse decisiones. Estoy seguro que para fines de enero no habrá duda de que habrá una nueva oposición en el país”.

El coordinador nacional de MC, Dante Delgado, se vio extrañado de las declaraciones de Ricardo Monreal sobre de que MC se aliará a Va Por México, por lo que el senador naranja reconoció que hoy Monreal rectificó. “Estás hablando de un tema que nunca hemos tocado y la posición de MC es la que hemos tocado, que no va haber alianza (con Va por México) al 24”.

El coordinador nacional de MC, Dante Delgado, se vio extrañado de las declaraciones de Monreal. | Foto: Laura Lovera | El Sol de México

“Nosotros estamos construyendo un proyecto para el país, la opción que está demandando México. El proyecto que están construyendo las fuerzas históricas es ineficiente no tiene éxitos electorales”, indicó.

“Vamos por la victoria electoral, la estamos construyendo, aunque algunos no lo crean y otros no lo adviertan en este momento. MC está construyendo la opción que habrá de ganar la Presidencia de la República y lo sabe muy bien el presidente de la República", agregó Delgado.

Al ser cuestionado el senador Dante sobre si sería la opción Ricardo Monreal, respondió: “Frente a chascarrillos que puedo decir”.

Estamos realizado consultas, se hay realizado consultas en Guadalajara, en Nuevo León y la próxima semana encuentro en Toluca, una serie de actividades, sobre el futuro Social Demócrata, la convención democrática, para la ruta a seguir que se está fortaleciendo.

Asimismo manifestó que se puede acreditar que hoy tenemos un gobierno incompetente, pero un presidente que es simpático, pero atractivo a la militancia. La obligación de MC es convocar a la racionalidad y que haya un buen trato a la población, pero que haya eficiencia en el gobierno y este gobierno o está reprobado.

Nuevamente al ser cuestionado sobre si se construye el proyecto del 2024 de MC y lo aceptaran PRI, PAN y PRD ¿pedirían respaldar el proyecto y su candidato? Dante respondió: “Para que estamos en hipótesis que no se han dado, pero no descartamos nada que en MC hay el compromiso de escuchar a la sociedad”.

Señaló que entre ellos están temas que deben incluirse, la voz de las organizaciones, de personas, que están haciendo planteamientos concretos.

MC reitera que no se sumará a la oposición

El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, consideró que sin Movimiento Ciudadano le será “más difícil” a la alianza opositora competir en las elecciones.

Durante una entrevista, Ricardo Monreal dijo que el senador Dante Delgado le confirmó que Movimiento Ciudadano no se sumará al bloque opositor que integran PAN, PRI y PRD.

Tras una conversación con el dirigente nacional de MC éste le dijo que habían decidido “caminar solos”, porque prefieren cubrir un espectro de la vida pública que está vacío, como una fuerza emergente, fresca y como una opción política de la sociedad.

Monreal dijo que MC está diseñando su propia estrategia.

“Para mí, Dante Delgado es uno de los políticos más brillantes que tiene el país, tiene estrategia, sabe a dónde va y a mí me parece que la oposición debería revisar su estrategia, es todo”.

Además consideró que, con esta decisión, para los partidos de oposición será más difícil competir en las elecciones.

“Le reitero mi respeto a Dante, públicamente, es buen amigo y ayer me hizo el favor de comentarme y decirme que no van a ir con la coalición. Y le creo a él, me quedo con sus palabras, porque él es el dirigente nacional y es quien representa esa opción política formalmente”.

Ayer, durante una conferencia de prensa, Ricardo Monreal consideró que no obstante los resultados de los comicios del 5 de junio, Morena no debe confiarse, pues la oposición se puede reagrupar e, incluso, era posible que Movimiento Ciudadano se una a PAN, PRI y PRD rumbo a la elección presidencial de 2024, para ser competitivos y por sobrevivencia. Sin embargo, el senador Dante Delgado rechazó que este partido político forme una alianza con los partidos de oposición.









