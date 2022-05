Ricardo Monreal respalda a su hermano David para enfrentar inseguridad de Zacatecas

Ante la crisis de inseguridad que se vive en Zacatecas,el coordinador de senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, expresó todo su apoyo a su hermano David Monreal, gobernador de la entidad, a quien brindó su confianza y experiencia para sacar adelante al estado.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, habló durante la clausura de la exposición “Zacatecas, tierra de artistas”, en el edificio de Xicoténcatl.

"Le expreso al gobernador de Zacatecas, David Monreal, que cuenta con todo nuestro respaldo institucional. Ese respaldo es serio y comprometido”, señaló el senador.

Ricardo recordó cuando acudió a la toma de protesta de su hermano David el 12 de septiembre del año pasado. "Poco voy a Zacatecas, salvo vacaciones y siempre me refugio en el rancho; pero cuando acudí a la toma de protesta y escuché el discurso del gobernador y pensé que exageraba".

En su participación en el cierre de la exposición “Zacatecas, tierra de artistas”, el senador dirigió a la Orquesta Sinfónica del Estado. | Foto: Laura Lovera | El Sol de México

"Cuando dibujó al estado en que recibe a Zacatecas, dije no, no creo que esté así, quebrado, inseguro, saqueado, despiadadamente destruido su tejido social. Y él lo advirtió, recuerdo que fue muy contundente al decir: sé a lo que me enfrento y voy a necesitar a todos para que juntos saquemos adelante a nuestro estado: endeudado, vilipendiado, saqueado e inseguro”, señaló el senador.

Así fue como recibió Zacatecas a David, describio el Ricardo Monreal, no obstante "confío mucho en su talento, claro, somos de la misma sangre, pero lo conozco bien y sé que va a cumplir sus compromisos. Por eso en Zacatecas tengan confianza, yo le tengo confianza, porque lo conozco, para mí es el hermano más capaz en política y en sensibilidad, y le he ofrecido todo nuestro respaldo institucional y nuestro respaldo como Senado de la República, como mayoría”.

"Tengan confianza, vamos a superar esta etapa que Zacatecas vive desde hace décadas, cuando menos los últimos tres sexenios. Él apenas tiene seis, siete meses; vamos a salir adelante todos juntos, todos unidos”, señaló el legislador.

Al iniciar su discurso Ricardo Monreal dijo: “Zacatecas: si tu suerte no fuera tan ingrata, tus calles y banquetas serían de oro y plata. Dame todas las lágrimas del mar, mis ojos están secos y sufro unas inmensas ganas de llorar”.

“Yo no sé si estoy triste por el alma de mis fieles difuntos o porque nuestros mustios corazones nunca podrán estar juntos sobre la tierra”.

Recordó que cuando era estudiante de la Secundaria Benito Juárez, en Fresnillo, Zacatecas, jóvenes de 12 y 13 años, se juntaban por las tardes del jueves, a recitar los poemas de López Velarde, de Rubén Darío, de Cabral del Hoyo, de Neruda y, concursaban entre ellos no para obtener premios, sino para satisfacer esa vena del arte y la cultura que llevan todos los zacatecanos y las zacatecanas.

Monreal aseguró que su hermano cumplirá la promesa de reconstruir Zacatecas como un estado seguro para sus habitantes. | Foto: Laura Lovera | El Sol de México

También señaló que como gobernador disfrutó de la extraordinaria banda que tocaría a la clausura de este evento. “Su director, sigue siendo un joven, hace 24 años, no ha cambiado nada, desde 1998 que era gobernador, Zacatecas sigue siendo y estando igual”.

Reiteró su apoyo al gobernador David para lograr atraer a más artistas a la Ciudad de México, para que sean admiradores de lo que representa nuestra tierra Zacatecas, tierra de artistas.

Ricardo Monreal también pidió a todos los zacatecanos a seguir adelante “decirles a todos que aquí estamos para servirlos, que estamos luchando para sacar adelante a nuestro país. Que nuestros sueños no terminan y que nuestra lucha es interminable, que vamos a seguir desde donde estamos luchando por nuestra tierra. Que nunca olvidamos nuestro origen. Que nunca olvidamos de dónde venimos y quiénes somos. Que nunca renegamos de lo que somos, a donde pertenecemos. Ahí estaremos siempre, siempre, por siempre”.