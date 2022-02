AMLO decide no hablar sobre avances de obras públicas por veda electoral

Debido al veda electoral por la Consulta para la Revocación de Mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no transmitirá los videos de los avances de las mega obras de su administración, del Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles

“No se van a transmitir los videos de siempre porque ya inicia la veda”, dijo el presidente López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, 7 de febrero de 2022, e Palacio Nacional.

Sin embargo, mencionó que no estaba de acuerdo con esto, pues recalcó que “se tratan de obras para del beneficio de todos, que no es de lo electoral”, pero no obstante, sostuvo que va a respetar la medida.

“De todas formas queremos que las instancias judiciales nos aclaren qué podemos y qué no podemos informar”.

Por otra parte, el presidente lamentó la muerte del coronel Carlos Garduño Núñez, último combatiente del Escuadrón 201, quien murió el pasado 3 de febrero. Además, el mandatario indicó que se realizará un homenaje el 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea.

“Va a haber un homenaje el día 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea y se va a recordar a este combatiente que vivió mas de cien años”, dijo el presidente respecto a al fallecimiento de Garduño.

el presidente lamentó la muerte del coronel Carlos Garduño Núñez. Daniel Galeana | El Sol de México

Además, recordó el fallecimiento de Carmen Alonso, defensora de los pueblos indígenas.

“También lamentamos mucho el fallecimiento de Carmen Alonso, defensora de los derechos de los pueblos indígenas, una de las personas que me entregó el bastón de mando en el Zócalo cuando tomé posesión de la Presidencia de la República”, recordó el presidente.

Por otra parte, expresó que desea que se recupere la presidenta de Honduras, Xiomara Castro de su contagio de Covid-19.

“También quiero enviar mi solidaridad, desear que se recupere, a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro que tiene Covid Estoy seguro que se va a recuperar pronto y expresarle que la apreciamos mucho y que la consideramos una mujer con ideales y con principios, una luchadora social que sabe enfrentar adversidades, momentos difíciles y que ganó con el apoyo de su pueblo”, dijo el mandatario federal.

También lamentó el fallecimiento de la activista Carmen Alonso. Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

Finalmente, López Obrador aprovechó para reiterar que visitará Honduras para encontrarse con la presidenta Castro, pues hay dijo que hay muchos temas que tiene que tratar con su presidenta y subrayó que hay cooperación para el desarrollo con ese país y afirmó que se va a estrechar aún más la relación entre ambos países.