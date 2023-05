AMLO exige a Ricardo Mejía que no haga campaña en su nombre

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que rompió relaciones con Ricardo Mejía Berdeja, ex subsecretario de Seguridad y actual candidato a la gobernatura de Coahuila por el partido del trabajo (PT), por lo que pidió este jueves que no haga proselitismo en su nombre.

La respuesta se dio luego de saber sobre la propaganda en Coahuila de Mejía Berdeja con la imagen del presidente.

Puedes leer también: Entre acusaciones, candidatos a la gubernatura de Coahuila sostienen su primer debate

“Yo no puedo hablar de eso. Sólo aclarar que yo no tengo relación con Ricardo Mejía. No tengo relación, aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós y no quiero que se use mi nombre, porque no tengo relación con él, así de claro”.

El presidente agregó que se le hace un acto de deshonestidad que estén utilizando su nombre para una campaña política cuando ya no existen lazos políticos entre ellos.

También, recordó que Mejía Berdeja no aceptó el resultado de la encuesta para seleccionar candidato dentro del partido que fundó, Morena, e insistió que todos deben respetar estas decisiones.

Política SSPC inicia plan para proteger a candidatos de Coahuila y Edomex durante contienda electoral

A pesar de que que Morena es el partido con más quejas por el método para la selección de sus candidato de acuerdo con el INE, el presidente dijo que las encuestas de Morena nunca han generado problemas.

“Siempre he sostenido, porque me tocó a mí impulsarlo (el método), de que se tiene que respetar la opinión del pueblo y que se tienen que respetar los resultados de las encuestas y ese es un asunto estatutario de mi partido y nunca habido problema”, puntualizó.

Agregó que han surgido muchos candidato por encuesta en Morena y sin importar de quién se trate, los contendientes deben aceptar los resultados.

“¡Miren cuántos candidatos han surgido, incluso han llegado a ganar gobernaturas mediante el método de encuestas! …Nos guste o no nos guste, es el pueblo el que decide, se acaba el dedazo, puede ser mi hermano, mi hijo, pero se somete a una prueba, a un escrutinio, a una consulta y si el pueblo dice no, es no”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, dijo que él nunca a pedido que se vote a favor de un candidato: “entonces eso debe de quedar muy claro, no he inclinado la balanza en favor de nadie ni lo voy a hacer”, concluyó.