A mí me invitó Gustavo de Hoyos: Lupita Jones

La ex reina internacional de belleza y ahora candidata de la coalición Va por Baja California a la gubernatura de ese estado, Lupita Jones Garay reconoció que su incursión en la política se debe a la invitación que le extendió Gustavo de Hoyos Walther, ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y a la confianza que le brindaron los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD para que ella misma maneje y conforme a su equipo de campaña.

Contrario a lo que había asegurado Acción Nacional, en torno a que había sido el dirigente estatal de ese partido quien se acercó a la empresaria y ex Miss Universo 1991, Jones precisó en entrevista para El Sol de México que fue Gustavo de Hoyos quien le propuso lo que ella llama “un salto cuántico” a la política para buscar la gubernatura de su estado.

—¿Te condicionan para esta candidatura?

No. Nada, la verdad es que estoy muy sorprendida de cómo se fueron dando las cosas: yo recibo una llamada de Gustavo de Hoyos, quién es representante de Sí por México. Él me explica cómo se da esta situación de llegar a mí para invitarme a aceptar esta candidatura.

Yo le dije: ‘espérame, hay muchas cosas que pensar que reflexionar’... No debemos ser superficiales al tomar una decisión de este tamaño y me doy a la tarea de hablar con los presidentes nacionales de los partidos para decirles ‘a ver, a mí me está llegando esta invitación, pero yo quiero saber qué tanto les interesa ganar Baja California, porque si yo acepto la invitación, pues es para ir a ganar, no para ir a pasear. A mí no me van a poner para ir a pasear nada más’.

En segundo lugar, yo necesitaba tener la certeza de que van a respetar mi autonomía e independencia para tomar decisiones en cuanto al manejo de mi campaña… y si la ciudadanía lo decide, el poder estructurar mi equipo de trabajo.

Los tres (dirigentes) me mostraron un absoluto respeto y me dijeron: ‘Lupita eres una candidata ciudadana, cuentas con nuestro respaldo como estructura, pero las decisiones son tuyas’. Eso me dio mucha confianza para poder avanzar en la toma de decisiones, porque al final la que va a dar la cara soy yo.

—¿Cómo calificas la gestión de Jaime Bonilla? ¿Su desempeño y el del Gobierno federal te motivaron a entrar a la arena política?

Me motivó el hecho de que la candidatura sea desde una plataforma ciudadana y obviamente la situación de mi estado. Me parece importante la forma cómo el actual gobernador ha llevado las cosas, desde el primer momento tratando de pasar por encima de la ley, tratando de hacer pasar su ley Bonilla. Desde allí nos dejó muy claro el tipo de gobierno que iba a representar para nuestro estado, en donde se pasan por el arco del triunfo las leyes, las instituciones y, sobre todo, el respeto a la ciudadanía. Pasan por encima de todo.

En cuanto al balance del gobierno federal, me uno a lo que la gente dice: estamos abandonados, no hay un rumbo, no hay una sola inversión en el estado de nada, nunca se vio un plan para impulsar el empleo, para mejorar las condiciones de vida de la gente, para entender las necesidades básicas. Obviamente nos vimos afectados, se quitaron los apoyos a todos los temas de la mujer, la gente se siente abandonada y yo creo que con esa palabra te puedo dar el balance de nuestro estado al día de hoy.

Política Inai impulsará firma de convenios para garantizar transparencia en elecciones 2021

—Durante su mensaje en la toma de protesta dijo que se está dividiendo a la sociedad. ¿Está convencida de eso?

Pues eso es lo que han estado manejando: los ricos y los pobres, los malos y los buenos, los que saben y los que no saben, en fin. ¿Por qué dividirnos en los papeles de los empresarios y los trabajadores? ¡Hacemos sinergia! ¿Por qué marcar el empresario malo y el trabajador bueno? ¡Los dos hacemos sinergia y somos quienes construimos la riqueza de nuestro país y de nuestro estado!

Esa división y esa polarización para echarnos a pelear, pues es lo que tiene a nuestro país en el caos. Nosotros estamos promoviendo la unidad, trabajar en equipo, esa es mi filosofa: trabajar en equipo.

— Sus opositores cuestionan su candidatura política por su trayectoria como reina de belleza. ¿Qué les dice a esas personas?

Primero agradezco que me consideren así. Créeme que yo no he construido mi vida poniendo eso sobre la mesa. Sí, gané un concurso de belleza, pero incluso haber ganado Miss Universo yo no considero que haya sido solamente por mi aspecto físico, porque había mujeres mucho más bellas que yo en la competencia.

Es un conjunto de cualidades que te lleva a tener el éxito en cualquier cosa que tú emprendas. Para mí, yo siento que fue clave la personalidad y la seguridad, la proyección, mi preparación y todo lo que yo fui capaz de demostrar en el escenario más allá del aspecto físico.

Yo le pediría a esas personas que analicen un poco más mi currículum, porque sí, yo gané un concurso de belleza hace 30 años, y de 30 años para acá esta mujer ha evolucionado y ha crecido, ha emprendido, ha generado y ha mantenido una plataforma para el desarrollo y crecimiento de las jóvenes mexicanas y una plataforma de proyección internacional para los jóvenes.

Soy licenciada en administración de empresas, tengo un posgrado en administración industrial, soy embajadora de buena voluntad de la ONU para la defensa de los derechos de la mujer, he participado en distintas asociaciones de apoyo social para evitar el maltrato infantil, los trastornos de alimentación, en fin, la verdad es que mi participación en diversas áreas de México y del tema social ha sido mucho.

Y también ser Miss Universo me dio muchas oportunidades. Yo describo este trabajo —porque la verdad es un trabajo—, como un trabajo de relaciones públicas internacionales: Nos convertimos en embajadoras de buena voluntad de nuestros países y eso nos permite llevar la voz de México a todo el mundo. Entonces, para lograr eso también necesitas preparación, no puedes salir con cualquier bobada a representar a México y creo que desde ahí ya empiezas a poner un pie en la política.

Lupita Jones concluyó que hay un momento en la vida de los ciudadanos en el que recibimos el llamado a servir. “Ese llamado me ha llegado ahora con esta oportunidad que me dan de poder convertirme en la gobernadora de Baja California, un estado al que amo y por el que he dado todo. Yo siempre dicho que yo represento esta cultura del esfuerzo, porque aquí aprendí que las cosas se consiguen trabajando. En Baja California somos gente de trabajo, somos gente buena, somos gente que ve siempre para adelante y me encanta representar esa visión de los bajacalifornianos, ahora desde otra trinchera”.