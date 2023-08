Yasmín cumple el sueño de conocer a Bely y Beto

Desde hace dos años Yasmín, atraviesa por la enseñanza más difícil de su vida, la Leucemia, hoy tuvo la oportunidad de conocer a la estrella infantil más importante del momento, Bely y Beto.

Con ayuda del área de comunicación social de la Feria Nacional Potosina, Fenapo, y con apoyo de la empresa Promotora Potosina de Eventos y Espectáculos, S. A. de C.V., Propees, pudo cumplir el sueño de conocer a su artista favorita.

A la señora Berenice Monreal se le ocurrió contactarse con la Feria Nacional Potosí para que su pequeña hija pudiera estar cerca de la afamada cantante infantil y tomarse la foto del recuerdo, al conocer de la situación la empresa concesionaria del Palenque que justamente trae el espectáculo a los potosinos invitó a la joven madre y a esta pequeña para que pudieran convivir de cerca y platicar con su artista.

Al saber de la situación, el equipo de trabajo de la intérprete, permitieron que estuviera presente en la rueda de prensa que convocaron para dar a conocerlos por menores de su gira mundial.

Hace dos años Yasmín comenzó a presentar moretones debilidad y cansancio, le hicieron unos primeros estudios donde no se detectó la enfermedad en laboratorios particulares, sin embargo al continuar presentando algunos malestares recurrieron al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, donde la han procurado ante este mal que es considerado el cáncer más común en niños y adolescentes, alrededor de tres de cada cuatro casos de esta enfermedad en menores, se trata de leucemia linfocítica aguda qué ocurre en los primeros años de la niñez y con frecuencia entre los que tienen de 2 a 5 años de edad.

"Su sueño era conocer a Bely y Beto, hace un año vinieron pero no pudimos verlos porque traía sus defensas. Inclusive una asociación civil de parte del seguro nos quería apoyar llevándola a Monterrey para que pudiera convivir con ellos pero los médicos dijeron que no, porque un día está bien y otro no".

Actualmente, recibe una vez a la semana quimioterapia, a veces se la aplican en la vena o inyectada, el malestar es siempre recurrente y y convive con el dolor diariamente.

Viven en la Colonia Satélite y gracias a que su esposo es transportista, pueden sortear las vicisitudes económicas de esta enfermedad, aunque también menciona que en el organismo sanitario no les cobran un solo peso para ser atendidas, tampoco gastan el medicamentos.

"Es muy triste vivir con leucemia y nosotros hemos sido muy fuertes por ella, porque ella ahorita está bien y después puede estar internada. Rápido le bajan las defensas y no podemos automedicarla y ya viene piquete tras piquete. En casa tiene que continuar con los cuidados paliativos".

Después de ver a Bely y Beto, esta hermosa niña que escondía su rostro detrás de un cubrebocas para evitar cualquier contagio, se desprendió de éste y mostró su cara de felicidad por haber convivido con ellos. Le brillaban sus ojitos y se hinchaban sus cachetes de felicidad.

Para esta cita de ensueño, su madre le compró el traje de su ídolo, y completamente camuflajeada llegó al lugar del encuentro donde su ahora amiga, le agradeció la visita, la invitó al concierto y le pidió continuar con ánimo para enfrentar esta enfermedad.

"Me sentí muy bien de ver a Bely, me invitó a su show, desde hace mucho me gusta verla, me pongo a bailar la canción que más me gusta de Pepo, que es una Pepocumbia".

Su madre se dijo agradecida por esta oportunidad y confía en que dentro de un año podrán dejar las quimioterapias. En estos momentos está en tratamiento y aún no le pueden decir su estado, porque refiere que siempre va a estar en vigilancia, su vida continuará con transfusiones de sangre, ir y venir al seguro y cuidados extremos ante los cambios de clima.

Como siempre trae las defensas bajas, difícilmente puede ir a la escuela, con 6 años de edad acaba de pasar a segundo año, y espera poder recuperar su salud para poder hacer una vida normal.