¿Ya viste la exposición fotográfica del Ejército en la Fenapo?

Para desempeñar su función como el país lo requiere, todo elemento del Ejército debe contar con habilidades de ataque, defensa y sobrevivencia, en todo tipo de terreno y condición, tierra, aire y mar, así como en zonas complejas en bosques, selvas, desierto, nieve, y en climas extremos de frio y calor.

Para ello, llevan un adiestramiento y educación de alto nivel, durante los primeros cuatro años de su formación militar, que los hacen distinguirse del resto de la población, ya que “para ingresar el Ejército, se requiere de una virtud que no cualquier persona tiene; el deseo de servir al país, y para ello no hay mejor lugar que pertenecer al Ejército”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Ejemplo de lo anterior, puede observarse en la Exposición Fotográfica “Heroico Colegio Militar, 200 años de Lealtad a México”, instalada por la 12ª Zona Militar, en los pabellones de entrada en la Feria Nacional Potosina, donde se plasman parte de las actividades que se desarrollan en el HCM, así mismo, su historia, y las distintas sedes en que ha estado.

Al comentar lo anterior para El Sol de San Luis, el Teniente de Sanidad, Bryan Miguel Pérez perteneciente al 40 Batallón de Infantería, quien dijo que la exposición fotográfica, diariamente es observada por entre 10 mil y 11 mil personas, a quienes elementos del Ejército, les proporcionan una explicación detallada, de la actividad de los cadetes que la fotografía plasma.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Sobre la exposición, el Teniente Miguel comentó que a través de 200 años de historia y una larga tradición de honor, valor y lealtad institucional, el Heroico Colegio Militar ha representado las más nobles virtudes y valores militares.

La historia nacional, de la mano con la defensa del territorio mexicano, son fieles testigos de las ocasiones en las que el Colegio Militar ha cambiado de sede, cómo se ha adaptado, evolucionado y modernizado para cumplir con la noble labor de velar por el bienestar del pueblo de México.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

El recorrido a través de la cronología fotográfica del Plantel Militar, invita a la población a conocer brevemente sus inicios, los icónicos edificios que ocupó.

Al platicar con visitantes, manifestaron que al observarlas, se percibe el espíritu de cuerpo de los cadetes al realizar cada una de las actividades, lo que es emblema de sacrificio, hermandad y trabajo en equipo.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

El Teniente comentó, tal y como se plasma en las imágenes, que en el Heroico Colegio Militar se imparte adiestramiento a los cadetes, de conformidad con las habilidades para el combate, requeridas con el perfil de egreso,

Durante la formación de Oficiales, se promueve la equidad, la igualdad y el respeto a los derechos humanos, “en el Heroico Colegio Militar se forman Oficiales con valores basados en el respeto a la perspectiva de género”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

El Arma de Caballería del Heroico Colegio Militar, una de las Armas de mayor tradición y arraigo dentro del Ejército Mexicano, para seguir conservando ese arraigo es necesario fomentar el patriotismo y los valores, así como la educación cívica en los jóvenes para que no adquieran conductas inadecuadas y sacar al país adelante.

Ingresar al Colegio Militar, “es algo muy impresionante, se aprenden muchas cosas, hacemos muchas cosas que nunca pensamos que seriamos capaces de poder hacer, descubrimos y superamos las limitaciones propias que creemos tener, todo el personal del Sistema Educativo Militar pasa por el Colegio en su curso básico de formación, es el primer contacto con la vida militar.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“En mi caso, me inculcaron y reforzaron mis valores, como el servir a la patria, me gusta servir al país, el cambio de la vida civil a la vida militar, la transición, no es fácil, pero si tenemos en mente algo como servir a la población, a nuestro país, se hace menos complicado”.

