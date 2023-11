Viviendas con crédito Infonavit están aseguradas, recuerda el Instituto

El seguro con que cuentan las viviendas adquiridas mediante crédito Infonavit, permite reparar la casa en caso de pérdida parcial, o liquidar la deuda en caso de pérdida total.

El Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), recordó que las viviendas adquiridas mediante Crédito Infonavit cuentan con Seguro de Daños.

De esta manera, si la vivienda sufre daños provocados por algún fenómeno natural o algún accidente, como puede ser la caída de un árbol, ésta se encuentra protegida con el Seguro de Daños que incluye el financiamiento.

Con este seguro se puede reparar la vivienda en caso de pérdida parcial, o se liquidará la deuda ante el Infonavit en caso de pérdida total.

Para hacer valer el seguro es necesario presentar el aviso de daños en un plazo no mayor a dos años, y cumplir con los siguientes requisitos: tener un crédito hipotecario activo, es decir, que aún no se haya terminado de pagar; que el crédito esté vigente, es decir que no tenga pagos pendientes o atrasados.

En caso de que el crédito no esté vigente, el derechohabiente deberá ponerse al día en sus pagos, o si las características del crédito lo permiten, firmar un convenio de pago para regularizarse.

El Seguro de Daños del Crédito Infonavit cubre los siguientes riesgos: fenómenos naturales como incendios, inundaciones, erupciones volcánicas, terremotos, huracanes, ciclones, tornados, granizo o nieve, vientos tempestuosos, deslaves y desplazamientos de terreno súbitos e imprevistos.

Además cubre accidentes como incendios, caída de árboles o de objetos desde aviones y explosiones; así como otros tipos de imprevistos incluidos en la póliza del Seguro de Daños.

A nivel nacional los estados en donde se ha hecho valer el seguro en más ocasiones son Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León y Querétaro; mientras que en San Luis Potosí son pocos los derechohabientes que lo solicitan, por ejemplo en 2022 fueron sólo 60 trabajadores en San Luis y Soledad quienes ejercieron el seguro a causa de inundaciones.