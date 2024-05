Víctimas insisten en que hay conflicto de interés en selección del director de la FCSYH

Víctimas de supuesto acoso laboral de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, insisten en que hay conflicto de interés en la selección de los interesados en contender por la Dirección General de ese plantel, toda vez que afirman se ha vulnerado su derecho al trabajo y les han practicado bullying en contadas ocasiones.

Hasta ahora han alzado la mano para el codiciado puesto, cuatro académicos y entre ellos se la persona a quien han denunciado en contadas ocasiones como presunto acosador laboral,Enrique Delgado López, de quien aseguran estaría imposibilitado a participar por esas supuestas situaciones de agresión.

Los aspirantes al cargo son Guadalupe Rodríguez Domínguez de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas, Humberto Reyes Hernández de la Licenciatura en Geografía, Gabriela Torres Montero de la Licenciatura en Historia y Enrique Delgado López, quien busca la reelección.

Las quejosas recordaron que el actual director ha sido denunciado por acoso laboral, ante la Defensoría de Derechos Universitarios y dos de los requisitos, no menos importantes para los interesados en participar en este proceso son: haberse distinguido en la labor docente, de investigación y gozar de estimación general como persona honorable, prudente y de espíritu universitario y; no haber sido sancionado de manera definitiva con inhabilitación alguna en cargos públicos o universitarios al momento de la elección.

Sin embargo, el secretario general de la FCSYH, José Guadalupe Rivera González, minimiza la situación, desconoce lo que están denunciando las víctimas.

“Enrique Delgado López, no cumple con el primero de los requisitos por haber sido denunciado por acoso laboral, pero del punto VII, con alevosía y ventaja la Comisión Institucional de Justicia Universitaria no lo sancionó, por este motivo, argumentando que no había tales acreditaciones de conductas violentas, pensando en que esto podría afectar ante la reelección, prefirieron lavarse las manos”.

Se recordó que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado, STYPS, impuso una multa de 2 mil 500 veces la Unidad de Medida, por su incumplimiento ante las violaciones de cinco víctimas de acoso laboral por Enrique Delgado “que la Defensoría de Derechos Universitarios emitió un dictamen a favor de las personas afectadas y que por lo tanto como él menciona no son “chismes de pasillo” y que esto lo convierte en cómplice de los atropellos del actual director”.

Las afectadas piden al CDU y al rector Alejandro Zermeño que, ante estos señalamientos, no se permita la participación del agresor, “sería el colmo que, si sólo lo sancionaron con un curso, del que, a manera de burla, ni siquiera ha acreditado la participación, se le premie con otros 4 años al frente de la Facultad a la que tanto daño ha hecho incluso académicamente”.

Por su parte en la institución de educación superior han argumentado que la terna la establece el Consejo Técnico, situación que ya se hizo y luego en rectoría, se revisa que todos cumplan los requisitos (ninguno es una carta o firmas o votos) y finalmente se pasa al consejo directivo donde se vota la terna.

Según la convocatoria, el calendario del procedimiento se desarrollaría de la siguiente manera: del 03 al 09 de mayo de 2024 se realizó la validación de la convocatoria en términos del artículo 82 inciso A del Estatuto Orgánico, el 14 de mayo se publicó la convocatoria por parte de la o el titular de la dirección de cada entidad académica, los días 16, 17 y 20 de mayo se llevó a cabo la entrega de expedientes por parte de los aspirantes, para integrar la terna a ocupar la dirección, ante el secretario general de cada entidad y dirigidos al Consejo Técnico Consultivo.

Del 20 al 23 de mayo se gestó el análisis y la valoración en la asamblea de los Consejos Técnicos Consultivos, respecto de los expedientes entregados por cada aspirante para posteriormente remitirlos a la rectoría junto con el acta que consigne la terna aprobada; del 24 al 28 de mayo, habrá un análisis por parte de Rectoría de cada solicitud enviada.

Es durante la primera quincena del mes de junio de 2024, que el titular de la rectoría emitirá la convocatoria al Consejo Directivo Universitario, CDU, para celebrar la sesión extraordinaria de elección de personas titulares de dirección de entidades académicas. Por lo que, en la sesión ordinaria del mes de junio de 2024, se tomará protesta a las y los directores electos.