Parques industriales de SLP con terrenos, pero sin capacidad de energía eléctrica

Hay parques industriales en San Luis Potosí que ya no tienen disponibilidad de energía eléctrica para albergar más empresas, señaló Fernando Ibarra Jiménez, presidente de la Alianza de la Industria 4.0, quien advirtió que es necesaria una reforma energética para que comiencen a operar inversiones que están a la espera de nuevas reglas en el país.

Ibarra Jiménez indicó que la infraestructura eléctrica en el país ya no da soporte a la demanda de energía, tanto en el sector doméstico como en el industrial, lo cual quedó evidenciado con los apagones de hace unas semanas.

Mencionó que en el caso de la industria, la demanda de energía eléctrica se ha incrementado debido a la expansión de empresas ya instaladas en el país y la llegada de nuevas inversiones producto del nearshoring, y ya sobrepasó la capacidad de suministro que se tiene en México.

Destacó que "el caso más evidente es Querétaro, si quieres poner una planta no tiene electricidad para poderse instalar; en San Luis hay parques que tienen el terreno, inclusive tienen edificios, pero ya no tienen capacidad de energía eléctrica, lo digo de primera mano porque me lo han compartido las Cámaras".

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

De esta manera, mencionó que ahora la instalación de empresas ya no depende tanto de a dónde les conviene llegar, sino en dónde hay la capacidad para poder recibirlas "y eso es un problema".

En ese sentido, señaló que ya es necesaria una reforma energética, "ya no es un tema de si quieren o no, tenemos que invertir, entonces la reforma energética debe impulsarse y apoyarse".

Destacó que es importante que México cuente con un marco legal y jurídico para que que no existan abusos por parte de las empresas que vengan al país a invertir en generación de energía, y que sea la Nación la que se vea beneficiada con la creación de empleos, generación de energía limpia, pago de impuestos y una competencia leal y sana.

Y es que dijo saber "de primera mano que hay empresas extranjeras españolas, americanas, italianas, alemanas, que ya compraron en San Luis Potosí terrenos o derechos de uso ejidales para instalar sus granjas solares, y en este momento sólo esperan la aprobación de una nueva reforma para entender las reglas de juego de la inversión e inmediatamente entrar al mercado".

Ibarra Jiménez calificó como positivo que los inversionistas ya estén preparados para comenzar a operar, y se mostró confiado en que la nueva administración federal tenga mayor apertura a la generación de energía limpia "porque (Claudia) Sheinbaum es ambientalista y científica, quiero creer que entiende estos temas".