Rector niega irregularidades en proceso de renovación de direcciones en la UASLP

Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) negó que existan irregularidades dentro de la renovación de las direcciones de las facultades de la máxima casa de estudios, toda vez que prevalecen algunas quejas en algunas instituciones educativas, donde aseveran hay coerción para votar a favor de los candidatos afines al sistema universitario.

En el caso específico de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, se ha denunciado que quieren apoyar como director a un personaje que estaría ligado a presuntos casos de acoso laboral contra la base docente, y aun así, se le permitiría participar en estos comicios internos.

Zermeño Guerra señaló a la prensa que si están participando no existe impedimento alguno que evite que lo hagan, toda vez que los aspirantes someten su expediente al Consejo Técnico y es precisamente ese organismo quien descarta a las personas que no cumplan con los requisitos “fuera de eso cuando son más de tres, se verá la terna que pone el Consejo Técnico, ahora la participación o no del señor director, bueno entiendo si él desea participar en un momento dado, eso está en revisión”.

En el caso específico de el director señalado por acoso laboral, el rector refirió que el asunto ya ha sido concluido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, “yo no sé si el señor director va a participar o no, pero al final de cuentas, fue una cuestión laboral, ya está finiquitado y puede participar. No hay ninguna limitante hasta donde yo entiendo porque no está ningún proceso, en ninguna cuestión, entiendo que ya fue sancionado su accionar por la Secretaría de Trabajo, entonces es una cosa juzgada y terminada, no sé si deba o no participar, es una decisión que debe tomar, pero impedimento legal no lo veo”.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Sobre quejas en la Facultad de Psicología, donde denuncian que les queden imponer o los están obligando a apoyar a un personaje en específico, Zermeño Guerra mencionó: “bueno, ellos dicen se quejan los trabajadores, pero nadie necesita cartas de apoyo de estudiantes o de maestros, cada quien presenta su expediente completo ante el Consejo Técnico y si cumples los requisitos puede ser presentado ante el Consejo Directivo y ellos van a escoger”.

Insistió, “no se necesita traer ni marchas ni firmas, ni nada de eso, es una situación que están inventando”.

Cabe referir que la renovación de las Facultades de la máxima casa de estudios se va a desarrollar el próximo mes de junio, aunque aún no existe un día establecido para ese proceso, se van a elegir 15 directores, de esos 13 están en posibilidad de reelegirse y 2 no lo pueden hacer porque ya han repetido en el cargo dos periodos se trata de los directivos de las facultades de Estomatología y Psicología.