Ver a nuestros pacientes recuperados, una de muchas satisfacciones: Doctora Mercedes Sandoval

El agradecimiento que los mismos pacientes me han dado como Médico, es algo que me hace sentir bien conmigo misma Incontables son las satisfacciones que nos da esta profesión, como es el devolverle la salud a los pacientes y ayudarles a prevenir y controlar enfermedades y padecimientos

“El ser Médico tiene muchas y grandes satisfacciones, no podemos hablar de una sola, como el hecho de ver que nuestro paciente se recupera. También nos deja una gran satisfacción, además de regresarle su salud y bienestar a los pacientes, el hecho de participar en diversas Ferias y Jornadas de Salud, en Jornadas Quirúrgicas y en múltiples actividades para la prevención y atención de diversas enfermedades y padecimientos, me ha dejado muy satisfecha con mi profesión”.

“A lo largo de mi trayectoria y desarrollo profesional me ha tocado participar en estos grandes logros que me han permitido ayudar a la población de muchas formas, satisfacción que ya nadie me quita, porque los pacientes siempre me muestran profundo agradecimiento. Es maravilloso ver que se han mostrado agradecidos y contentos con mi servicio y es evidente que lo valoran”.

Así lo señaló la Doctora Mercedes Lucía Sandoval Gallegos, especialista en Medicina Familiar, en entrevista exclusiva con “El Sol de San Luis”.

Señaló que el reconocimiento que los mismos pacientes me han ofrecido es algo que te hace sentir bien contigo misma y sobre todo que uno cumple con su deber y lo ve cumplido en plenitud, y cada día hay diversas satisfacciones que --de una u otra forma--, nos hacen sentirnos útiles a la sociedad, de tal forma que vemos nuestra profesión, más que como un trabajo de supervivencia, como una profesión y vocación que requiere entrega, sacrificio, amor, pasión por la medicina.

“Esta inquietud por la medicina la tuve desde niña, me lo dice mi Mamá y yo recuerdo muy bien que desde muy pequeñita jugábamos con las muñecas y yo les decía que yo quería ser la Doctora, por lo que yo siempre hacía el rol de Doctora en los juegos de niñas. Con el paso del tiempo, mi Papá y mi Mamá me impulsaron, motivaron y ayudaron mucho para que consiguiera mi sueño, porque vieron mi gran pasión por la medicina, veían que en realidad me gustaba, me apasionada verdaderamente, no sólo quedó en un simple juego de niña”.

“Creo que si se fortalece la vocación que uno trae desde niño y tus papás te apoyan, --como fue mi caso— y consolidas tus objetivos, sueños y logros, y más cuando tienes conocimiento profundo de lo que realmente quieres ser en la vida, descubriendo desde corta edad, cuál es tu misión y vocación de acuerdo a tu perfil profesional y personal. Cuando sientes y constatas que ya llevas en la sangre el ser Médico, --con pleno conocimiento de causa--, puedes desarrollarte en plenitud”.

“Estoy en lo que amo, me apasiona, me gusta y me deja grandes y muchas satisfacciones, por eso estoy agradecida y contenta con la vida y conmigo misma”.

“Yo les diría a mis pacientes que no pierdan el valor por la salud, el ser conscientes que la prevención y el cuidado de las enfermedades, ya cuando se tienen ciertos padecimientos, es muy importante cuidarse mucho más, precisamente para evitar complicaciones severas de esas enfermedades o padecimientos que ya se tienen”.

“No olvidemos que la salud es nuestro estandarte para salir adelante, sin salud no hay trabajo, sin salud no nos desenvolvemos ni nos desarrollamos como debe de ser, nuestro desempeño no es el mismo, sin salud muchas veces no hay cordialidad y armonía en la familia y con las amistades”.

“La salud es un parámetro para estar bien, entonces el cuidar la salud, el buscar la prevención de la salud, siempre será un punto muy importante para estar bien en plenitud y para poder salir adelante con todos nuestros proyectos de vida y nuestro entorno familiar”.

