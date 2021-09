Pese a los síntomas y el malestar, pequeñas realizan "fiesta de cuarentena"

A semanas del regreso a clases presenciales en una escuela de Estados Unidos, Marisa de 14 años de edad y Emilia de 5 años de edad, cayeron enfermas de Coronavirus, y a 6 días de haberse contagiado siguen con algunos de los síntomas.

Estas dos niñas americanas regresaron a clases el pasado 9 de agosto en un plantel escolar del Estado de Texas, sólo alcanzaron a ir cuatro días, el quinto que fue viernes, amanecieron con síntomas y notificaron a su escuela.

Dolor de cabeza, escurrimiento nasal, cuerpo cortado, tos, dolor de estómago, vómito, temperatura y fatiga, eran algunos de los problemas que lograban detectar en las menores.

Acudieron a su clínica cercana, donde les pidieron guardar la cuarentena por dos semanas, no les dieron medicamento como se hace aquí, sólo recomendaron a la madre ofrecer algún analgésico y un jarabe para la tos, para sobrellevar la enfermedad. Ellas no pudieron gozar de la dexametasona, rendesimir, de la ivermectina, y otros tantos medicamentos que se ofrecen para mitigar el covid-19, porque ni a los adultos se le recetan en Estados Unidos.

Les practicaron la prueba Covid, y los resultados se los enviaron mediante una aplicación telefónica, donde ambas resultaron positivas y se les pediría solamente guardar reposo en casa.

Al enterarse de esto, en la institución educativa a la que apenas habían regresado a clases, les pidieron guardar sigilosamente la cuarentena, incluso también pidieron que otra de las hermanas que acude al centro educativo no se presentará para evitar cualquier posibilidad de contagio. Cabe destacar que las autoridades científicas han señalado, que antes eran seis u ocho días para contagiarse de Covid, en los niños es de cuatro la temporalidad, por lo que no se sabe dónde captaron la enfermedad. Aunque cabe apuntar que de su casa nunca salieron, religiosamente iban a sus clases y regresaban a su domicilio.

Las niñas desconocen la magnitud de la enfermedad, pero la padecen, a la de 14 años le dieron los síntomas más leves, el covid no ha sido tan cruel con ella, sin embargo a Emilia de 5 años, se le nota sin alegría, cabizbaja, muy apenas abre sus ojitos, sin ganas de comer, pálida, sólo sé encuartela entre las cobijas y quiere el abrazo de su papi.

Ya han pasado seis días y ya se sienten mejor, su semblante ha cambiado, la mayor está pálida pero ya come y dice que ya no le duele la cabeza ni el cuerpo. Solo la garganta.

La pequeña aún tiene cansancio, no se le ve la misma energía de siempre, ya está comiendo un poco, y su voz sigue afónica. Cabe destacar que por su edad no puede definir muchos de los padecimientos que tiene, por lo que se dificulta poder atenderla.

Hoy, una de las hermanas que no cayó en la enfermedad, Mayra, la sorprendió con un hermoso letrero que ella misma dibujo con colores vivos y chillantes, también lo adornos con globos y unos moños, dónde se alcanza a ver la frase, "Fiesta de Cuarentena". Intentaba alegrar a sus hermanas.

En la familia Álvarez hay cuatro niñas, todas duermen en la misma habitación, con la cuarentena no las pudieron separar, debido a que no alcanzan a entender la magnitud de la enfermedad y no comprendían que debían estar en otra habitación, tampoco aguantaron mucho con el cubrebocas puesto, todo el tiempo se lo retiraban.

La madre tuvo que aislar a las cuatro hermosas niñas, incluso colocó una mesa en la habitación para que comieran sólitas y sin supervisión.

Viven en un tercer piso y tienen una pequeña ventana, ya están fastidiadas y desesperadas, quieren salir al balcón a tomar aire y a pintar sus rocas que dibujan con pintura fluorescente para que brillen por la noche.

Por ahora, no saben de tareas ni de posibles exámenes, tampoco saben si las dejaran regresar a clases.

Cabe añadir que a los días siguientes, el padre de nombre Armando cayó enfermo, también la bebé de 2 años, esta última tuvo mucha tos y escurrimiento nasal, una noche entera no pudo dormir de tanto dolor, sus padres no la pudieron canalizar a los médicos porque solamente pedían que estuvieran en casa y que libraran ahí la batalla contra este mal del Siglo 21.

Ya han pasado los días, se han recuperado, se les practicaron las pruebas covid y resultaron negativas; solo así, han podido regresar a clases dónde se toparon con que ya había exámenes.

Es importante añadir que a partir de que se enfermaron, estas niñas no tienen bien su sistema inmunológico, porque ya se enfermaron de nuevo, tenían dolor de garganta y escurrimiento nasal, aunque se practicaron la prueba y resultaron negativas, así que fueron recibidas en la escuela dónde por grupo solo acuden 12 niños que están siendo atendidos por dos maestros. Parece ser ya salieron del riesgo.