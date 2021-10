Gratitud a nuestros Doctores en su día

Doctor edgar ramírez olivares, especialista en medicina familiar, en entrevista exclusiva con “el sol de san luis”

“La labor de un Médico es ardua, pero también es gratificante, y creo que la gran mayoría de los Médicos, queremos y accedemos gustosos y con ética profesional, a sacrificarnos con los pacientes

En pandemia, arriesgamos nuestra vida por nuestros pacientes: Dr. Edgar Ramírez Olivares

“Desde niño me visualicé como Médico y nunca perdí la fe y la esperanza perenne de ser Médico, porque un Doctor, tío mío, muy cercano a la familia, fue mi gran ejemplo a seguir, le admiré siempre lo gran humanista que era, y quise ser como él, ya desde que era infante, su imagen quedó grabada en mí, porque yo veía cómo ejercía su profesión, con mucha entrega, amor, ética y profesionalismo hacia sus pacientes. Me llamaba mucho la atención y me impresionaba ver cómo lo querían mucho sus pacientes porque los ayudaba y les devolvía la salud de forma muy entregada, siempre reflejó su espíritu vocacional”.

“Eso me motivó a ser Médico y a entregarme a mis pacientes, como él lo hacía, para ayudarlos a preservar, recuperar y conservar su salud”.

Así lo manifestó en exclusiva con “El Sol de San Luis”, el Dr. Edgar Ramírez Olivares, Médico Familiar de la Unidad 7 del IMSS.

Indicó: “Tengo 25 años de ejercer la Medicina y en nuestra formación tenemos que pasar por muchos obstáculos y muchos retos difíciles, como cuando hice mi servicio social, porque me mandaron a una comunidad rural muy apartada, fui solo, sin familia, dejé amigos, fiestas, convivencias, y anduve muchas veces sin dinero, porque estamos a expensas de una beca. Sin embargo, cuando llegas a esa zona o comunidad tan marginada y alejada, te das cuenta que eres la única persona que los puede ayudar y salvarles la vida, y eso es mucho muy gratificante”.

“Ésa parte de vivir mucho tiempo solo, de alejarte de tu familia, creo que sería lo más difícil, porque además tienes que sortear otras situaciones, porque tienes que buscar donde comer, sientes cansancio, malpasadas, y debes caminar a veces varios kilómetros para ir a atender a un niño que está enfermo y está en una zona muy alejada y lo tenía que traer --como pudiera-- para salvarle la vida”.

“En realidad son muchos sacrificios que uno hace cuando está estudiando la carrera de Medicina, pero al final de cuentas vale mucho la pena y queda uno muy satisfecho y contento con uno mismo, por haber cumplido con su deber profesional”.

“La labor de un Médico es ardua, pero también es gratificante, y creo que la gran mayoría de los Médicos, queremos y accedemos gustosos y con ética profesional, a sacrificarnos con los pacientes siempre que así se requiera, el dar todo de nuestra parte por el paciente, aunque a veces no se ve esa parte”.

“Por ejemplo ahora con la pandemia, muchos Médicos arriesgamos la vida por una persona que ni siquiera conocemos, pero nosotros desde que estudiamos medicina, nos despertamos pensando a quiénes vamos a ayudar, a quién vamos a salvarle la vida; difícilmente creo que alguien pueda pensar lo contrario”.

“Desde luego, no siempre podemos hacer todo y tenerlo todo para nuestros pacientes, pero eso ya no depende de nosotros, lo que sí es que entregamos “el todo por el todo”, concluyó el Doctor Edgar Ramírez Olivares, Médico Familiar”.

FELICIDADES A TODOS LOS DOCTORES EN SU DÍA. DIOS LES BENDIGA ABUNDANTEMENTE Y LES RECOMPENSE SU GRAN LABOR DE TRABAJAR EN PRO DE LA SALUD DE SUS PACIENTES.