Varios restaurantes están en riesgo de cerrar debido a cobros indebidos por el agua

Varios restaurantes están en riesgo de cerrar debido a cobros injustificados por parte del Interapas, indicó Eduardo Kasis Chevaile, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac).

El Presidente de la Canirac señaló que varios establecimientos han enfrentado cobros injustificados por parte del Interapas, pues los recibos han llegado con incrementos de hasta 400% “cuando lo único que traen (las tuberías) es aire”.

Mencionó por ejemplo, en una propiedad que se encuentra desocupada, donde además le reportaron al Interapas el robo del medidor, el organismo aplica un cobro por consumo de 200 metros cúbicos de agua, “no tiene medidor y mandan ‘consumo medido’ con medidor”.

Agregó que además de que tienen que acudir varias veces al Interapas para aclarar estos casos, porque no los reciben, la única respuesta del organismo operador es que hay fugas, y establecen un plazo de tres días para que el consumidor firme un reconocimiento de adeudo, con la advertencia que de no hacerlo, les cortarán el suministro de agua potable y la descarga de drenaje.

Indicó que ya hay un establecimiento que tuvo que cerrar debido a esto, y “hay 10 o 12 negocios en una situación que si van a cortarles el agua y la descarga, en ese momento cierran”.

Otra situación es la que ocurre con desarrollos habitacionales donde los constructores no regularizaron las tomas ante el Interapas, y ahora el organismo operador le cobra al usuario multas, recargos y sanción por tener “toma clandestina”; al respecto, acusó que son los desarrolladores quienes no regularizan las tomas pero el Interapas no los sanciona a ellos, sino a quien compra de buena fe sin saber que no estaba municipalizado.

Esta situación, de recargos por tomas no regularizadas, ya obligó a que fuera cerrado un café en Villa Magna debido a que le clausuraron el suministro de agua y la descarga de drenaje.

Kasis Chevaile indicó que se analiza la posibilidad de presentar una denuncia penal contra el director del Interapas debido al perjuicio que ha provocado a los establecimientos, y gestiona una reunión con el alcalde capitalino –presidente de la Junta de Gobierno del Interapas- para tratar de resolver la situación.