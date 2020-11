Van 5 mil espacios públicos sanitizados: Protección Civil

La sanitización en la ciudad Capital y sus tres Delegaciones sigue adelante con la estrategia de ir a diferentes puntos donde se tiene mayor presencia de personas, sobre todo los fines de semana en horas pico, como ocurre en el Centro Histórico, la Alameda “Juan Sarabia”, plazas comerciales, calles principales y el tianguis de Las Vías.

A este día, se llevan más de 5 mil lugares sanitizados, informó Adrián Álvarez Botello, director de Protección Civil Municipal.

Dijo que se ha visto que el comportamiento de la gente más que ganar mayor conciencia del problema pandémico ocurre lo contrario, pues comentó que cuando se cambió el semáforo sanitario de color naranja a amarillo, la gente vio un alivio y se relajaron los cuidados; pero cuando se regresó a color naranja, continuó la inercia del comportamiento laxo.

“La percepción general es que se cree que esto no pasa, pero tenemos que seguir observando las medidas de protección al máximo”, añadió Álvarez Botello, quien además informó que dos veces por semana se refuerza el acordonamiento en ciertos sitios para hacerle llegar al público un mensaje de prevención.

Comentó que no se ha determinado con claridad si se llevarán a cabo o no, las celebraciones en la Calzada de Guadalupe con motivo de los festejos en honor de la Virgen Guadalupana, porque en tres reuniones que se han sostenido con jerarcas de la Iglesia aún no hay acuerdo.

“Si se usa pólvora no se hará con castillos, sino que será solamente aérea con cohetes de luz”, precisó.

Por lo pronto, la dirección a su cargo tiene listo el programa a aplicarse en esas fechas, con la instalación a lo largo de la Calzada de módulos de vigilancia de Protección Civil y de Cruz Roja.