"Coordinaré la 4T porque las mujeres podemos ser lo que queramos": Claudia Sheinbaum

"Las mujeres podemos ser lo que queremos, por ello estaré al frente de la Coordinación Nacional de la Cuarta Transformación”, fue lo que dijo Claudia Sheinbaum Pardo, en su visita a Ciudad Valles en la Huasteca Potosina, como parte del recorrido por los Estados del país en busca del apoyo para ganar la encuesta el día 6 de septiembre.

Llegó a Ciudad Valles con una hora de retraso, reporteros de medios locales le preguntaron que si era la candidata del presidente de México, a lo que nunca contestó, y saludó a las miles de personas que se reunieron en los terrenos de la feria para escuchar el mensaje de la mujer que busca ganar las encuestas, que se dijo serán bajo un marco de democracia.

Cortesía | SUMA SLP

Señaló que hace el compromiso que tiene la 4T, que es “no robar, tampoco mentir y no traicionar, sino por el contrario, apoyaré al pueblo de México, después regresaré ya como coordinadora para elaborar el proyecto para la Huasteca y para San Luis Potosí, pero mientras tanto es importante ganar la encuesta, y claro que con el apoyo de ustedes la vamos a ganar para que continúe la transformación”.

También dijo que este movimiento lleva muchos años de lucha, no surgió en 2018, señaló que hay años de lucha de gobiernos sociales, de maestros, médicos y de trabajadores y son muchos los que ahora apoyan esto, en 2006 cuando se inició, por un fraude electoral en México, no se le permitió llegar a López Obrador y desde entonces se inició la formación del gobierno legítimo de este país.

Cortesía | SUMA SLP

Sheinbaum Pardo recordó que anteriormente estuvo en San Luis y recorrió todas las regiones además de la Huasteca Potosina, esto en el año 2007 cuando estuvo promoviendo la transformación, y una vez más en 2012, otro fraude electoral, “que fue lo que detonó el inicio de la revolución de las conciencias que fue como llegó el mejor presidente de México y gobernar este país”.

La gran transformación es la 4T, porque responde a los intereses del pueblo y es por ello el apoyo a los adultos mayores, “antes se gastaban el dinero y no había apoyos, ahora las cosas son diferentes, porque no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre, por ello no debe regresar la corrupción”.

Llamó la atención lo que señaló, que con Rosa Isela Rodríguez está bien representada la huasteca, porque ha hecho buen trabajo al frente de la seguridad en el país, “hoy hay mujeres en cargos públicos, hace 68 años las mujeres no votaban, ahora hay muchas en todos los espacios de la vida pública”.

Acarreo y golpes de calor entre gente que apoyó a Claudia Sheinbaum en Valles

Con una temperatura mayor a los 45 grados la gente que fue acarreada en taxis y autobuses, combis y demás medios de transporte, se llevó a cabo el evento de la 4T en la localidad, en apoyo a Claudia Sheinbaum Pardo, que recorrió algunos municipios de la Huasteca, el de Ébano fue a puerta cerrada y no se permitió el acceso a los medios de comunicación.

Cortesía | SUMA SLP

Las puertas de los terrenos de la feria fueron abiertas a las 14:40 horas, y muchos de los “acarreados”, llegaron desde las 7:00 de la mañana, soportaron las altas temperaturas, registrándose casos de golpe de calor y que fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja; no se les repartió agua, pero sí playeras de Morena en apoyo a Claudia.

El acarreo fue para traer gente de la Huasteca, arribando en autobuses y taxis, todos simpatizantes de Claudia Sheinbaum, pero la mayaría dijeron que no la conocían y que no sabían quién era, otros más señalaron que los ofrecieron casas para llegar al evento, y claro, a los beneficiarios de apoyos de adultos mayores, se les dijo que era obligatorio que se presentaran.

Se dijo que el diputado Cuauhtli Badillo Moreno desembolsó recursos para el pago de la renta de unidades, y familias de Aquismón del ex candidato del Partido Verde José Blanco, pagó el combustible. Se pudo contar más de 15 autobuses los que llegaron al lugar.

Por poco se arma la bronca entre morenistas y verdes, por querer colocar una manta de apoyo, lo cual es parte de la política que ya inició en la Huasteca y todo el país, por parte de las “corcholatas” del máximo jefe en México.