Usuarios reportan camiones urbanos en mal estado

Diversas líneas dejan de circular a muy temprana hora

En algunos casos el dispositivo de cobro con tarjeta está bloqueado, lo que obliga a los usuarios a pagar con efectivo

Asientos y respaldos rotos, unidades sucias, exceso de velocidad y algunos operadores de los camiones urbanos sin uniforme, es el panorama real que impera entre el servicio de transporte público local.

Hace pocas horas, se avistó la unidad 1516 con un gran número de sillas rotas, haciendo imposible que la comunidad usuaria pudiera tomar un lugar y ponerse come dos durante su trayecto.

Aunque en contadas ocasiones se les ha solicitado a los concesionarios del transporte que circula en la zona metropolitana de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez que mejoren sus condiciones, lo que se observa es que presentan varias anomalías, una de ellas también tiene que ver con el exceso de velocidad.

En el caso de este camión de la Ruta 11 Cactus, parecía que acudiría a pagar un incendio, porque su velocidad era excesiva, poniendo intranquilos a los usuarios en cada parada que tenía que hacer el alto.

Después de la pandemia se ha observado que las diversas líneas dejan de circular a muy temprana hora, a las 9:40 de la noche ya es imposible encontrar esta y otras rutas.

Al igual, no funciona el dispositivo de cobro de tarjeta de prepago, el plástico conocido como Citybus, y aunque es un acuerdo entre empresarios y autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, que cuando no funcionen estos sistemas, el transporte deberá ser gratuito, esto no sucede. En algunas ocasiones, los operadores de las líneas hacen que los usuarios se suban por atrás cuando se ponen exigentes para que se aplique esta normativa.

Pero depende del humor del chófer, porque si va de malas, obliga a que paguen con dinero en efectivo; sin saber si el pasajero trae consigo los 11 pesos que cuesta subirse a los camiones en San Luis Potosí.

Para los estudiantes, también es un vía crucis debido a que no pueden utilizar la tarjeta de prepago Mi Pase, porque en algunos casos el dispositivo está bloqueado con una tela para que no paguen de esa forma.