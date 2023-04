Dueños de Urban Pass, sostienen encuentro con estudiantes y se defienden

Margarito Terán López, Marco Antonio Aranda Rodríguez, José Silva Ramírez, Edmundo Espinoza Capetillo, Jesús Rocha Martínez, dueños y representantes de camiones urbanos que cobran bajo la modalidad de Urban Pass, se encontraron con estudiantes y titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, Leonel Serrato Sánchez, para responder por qué no funcionan los dispositivos de la tarjeta Mi Pase, programa de tarifa gratuita que implementó el gobierno del Estado.

Estudiantes de la Universidad Autónoma San Luis, UASLP, Universidad Politécnica, UPSLP, Instituto Tecnológico San Luis Potosí, ITSLP, sostuvieron un segundo encuentro con las autoridades a quienes les reportaron que las tarjetas no están funcionando, además que los operadores impiden el uso de la tarjeta, además se muestran agresivos con el alumnado.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

"Los operadores de las unidades ya no quisieron pasar la tarjeta, son muchos reportes de chicos que dicen que se iban a subir, la terminal estaba funcionando pero el chofer no quiere que la pase, quiere que pague en efectivo y no me dejan utilizar mi tarjeta y si me le pongo al tú por tu, me baja del camión o me sube, pero me sube agresivo, nos comentaban que un chico que quiso pagar, el chofer le dijo que no, el chavo se subió al camión y ya no lo quisieron bajar hasta que terminó la ruta".

Los jóvenes se comprometieron a entregar una a una de las inquietudes que tienen con respecto a lo que están viviendo.

Los alumnos quejosos relataron que los propios operadores justifican que no aceptar las tarjetas de Mi Pase, es una orden de los dueños de las unidades, quienes además les piden desconectar el dispositivo y apagarlo. Muchos fueron las denuncias contra la ruta 2 Circuito Exterior.

También se inconformaron porque cada semestre se les cobran 50 pesos para activar las tarjetas de Urban Pass.

Margarito Terán López dueño de la empresa Impacto Total, que es la que más camiones tiene circulando en la ciudad, le respondió a los estudiantes argumentando que tanto para ellos como para la ciudadanía no hay suficiente información sobre este sistema.

"Hay que recordar que el éxito de mi pase es el éxito del gobernador y del Secretario de Comunicaciones y Transportes, nosotros tenemos otros datos, los sistemas no realizan tarjetas de pruebas, los chips no funcionan correctamente, no prende o no enciende, no leen las tarjetas porque traen versión anterior, hay una mala instalación mecánica y eléctrica, los aparatos no están hechos para la vibración y el polvo de la ciudad, no coinciden los números con el gestor de autobuses".

Hay tarjetas de cortesía que como empresa no han autorizado, y explicaron que en cada transacción de Mi Pase pierden 6 pesos, en ocasiones no hay internet ni tampoco sistema.

"Estamos listos para afrontar el problema, a nosotros no nos gusta litigar en medios, este programa tiene que llegar a los estudiantes".

Se hizo una fuerte denostación al trabajo periodístico que hay sobre este tema, porque hacen lucir mal a los empresarios del servicio de transporte público local.

Este sistema de prepago cuenta con mil 200 camiones que circulan por la zona metropolitana y a decir del titular de la SCT, Leonel Serrato Sánchez, son las líneas más conflictivas porque se trata de las más antiguas de la ciudad. Además explicó las propuestas para resolver la situación, la primera dejar el saldo en las tarjetas y que sea recogido por los estudiantes para hagan el pago correspondiente de los camiones y la segunda es que, se apoye la integración total de las dos tarjetas de transporte público local.