Uso de cubrebocas obligatorio en la Uaslp, a partir de este lunes

Derivado del incremento de contagios de Coronavirus entre la comunidad estudiantil, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, está obligando al uso del cubrebocas a partir de este próximo lunes 11 de septiembre. La orden fue girada por el rector de la institución, Alejandro Javier Zermeño Guerra.

A raíz de que los directores de las diversas facultades de la máxima casa de estudios empezaron a reportar un incremento de jóvenes que se ausentaban de las aulas, debido a que manifestaban estar enfermos del Covid-19, es que se decidió a tomar esta determinación entre la comunidad de 30 mil estudiantes y casi 7 mil trabajadores.

El uso obligatorio de cubrebocas se define específicamente para las áreas cerradas de la institución, tanto académicos, funcionarios, trabajadores de confianza, sindicalizados y alumnos, deben acatar esta disposición.

También se indica que las ausencias no se han reflejado en la comunidad docente, solamente entre el alumnado, es decir maestros y administrativos no han sido víctimas de la enfermedad. La jefatura de Servicios Escolares de la máxima casa de estudios, aún no cuenta con un informe pormenorizado de las ausencias por Coronavirus, pero a razón de que varias facultades reportaban de dos a tres casos, se vio en la necesidad de tomar esta definición para no generar mayor número de contagios.

Cabe destacar que desde el 31 de julio pasado, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, ya señalaba que el virus circula ampliamente a nivel comunitario en México y por ello volvió a recomendar la utilización del cubrebocas entre su población estudiantil.

En su momento, la institución nacional, señalaba que la situación se encontraba en relativa calma, sin embargo tenían que tomar diversas estrategias para evitar un mayor contagio. San Luis Potosí réplica esta medida a partir de este lunes 11 de septiembre, al observar un alza significativa en el número de contagios y debido a la serie de cambios que ha tenido el virus que ahora se considera escandalosamente contagioso, aunque no letal.

A partir de ahora, las personas que se encuentren en espacios poco ventilados y con alta concentración de personas deben utilizar esta medida preventiva en el órgano estudiantil potosino, tanto en el transporte público de la casa de estudios, auditorios, salas de juntas, salones de la máxima casa de estudios y no está de más reforzar acciones básicas de prevención como vacunación, ventilación, higiene de manos, limpieza habitual de mobiliario e instalaciones de la institución en general.