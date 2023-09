México está haciendo historia con mujeres presidenciables: académico

Es un hito histórico para el país, las candidaturas presidenciales de mujeres, sobre todo porque es altamente probable que en 2024, México tendrá a su primera mujer presidenta, consideró el politólogo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, Juan Mario Solís Delgadillo.

El hecho de que en las próximas elecciones federales se encuentren los proyectos políticos de mujeres como Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz y Claudia Sheinbaum Pardo, distinguirá históricamente la política de nuestro país, porque lo inscribirá como una nació más en América Latina que tendrá a una mujer en el Poder Ejecutivo.

A su consideración la transformación Mexicana, hace pensar que este país está preparado para hacer gobernado por una mujer, aunque siguen prevaleciendo actitudes poco deseables para una sociedad moderna "hablo concretamente del machismo, la discriminación, del piso disparejo para las mujeres, de los techos de cristal para las mujeres, esa es una realidad que con tener en el poder a una mujer, no se va a cambiar del todo".

Para él, el avance de las mujeres en la política se puede ver con el vaso medio lleno, ha sido significativo, porque las mujeres empíricamente demuestran ser o estar más preparadas académicamente, que sus pares varones en la política.

"Han instalado temas en la agenda política, que de otro modo no se hubieran planteado con perspectiva masculina, han ido ganando espacios de poder, no solamente en la representación política, en las cámaras de diputados como senadores, sino también en el ámbito de poder local. Hay más gobernadoras que nunca en los estados de la República Mexicana, hay un número creciente de alcaldesas, aunque sigue siendo una materia pendiente, hay más mujeres en el ámbito de los poderes legislativos locales, en encargos de responsabilidad de los servicios públicos y hoy en día es cuestionable que se hagan espacios de discusión pública en donde no haya mujeres a golpes, por la puerta o por la ventana, las mujeres se han ido ganando un espacio en la vida pública y creo que eso es una buena señal, para un país que quiere ver de frente al siglo XXI".

Por lo que respecta a los procesos de selección de candidatos presidenciales, quedó demostrado que México sigue siendo lento, porque estos mecanismos presentaron precariedades y deficiencias que dejan mucho que desear "debe haber una introspección dentro de los partidos políticos, porque se llevaron fuera de los tiempos legales de campaña, hubo un gran dispendio de recursos públicos, sobre todo en el oficialismo, hay mucho de simulación. Los procesos no son totalmente claros, se apelan a encuestas y dejan un margen muy abierto para la especulación de los participantes, pero también de la sociedad en general que acude a estos acontecimientos como meros espectadores y yo creo que hay mucho por aprender de proceso de selección de candidaturas".

En este proceso observa que un de escenario desfavorable para las mujeres podría ser el capital político de las personas de la tercera edad, pues ahí se encuentran enquistadas algunas conductas que pudieran no ser positivas para la llegada de la mujer al poder, pero comenta que los discursos políticos de las candidatas debieran de estudiarse sensatamente hacia este sector, para no perderlo.

"Forman parte de una generación que políticamente han socializado de manera diferente, su experiencia política es diferente, habrá que ver si están preparados para votar por una mujer, pero tendrá que ver el desarrollo y plataforma política de las campañas y las candidatas y también hay que ver una tercera candidatura en disputa".

Sostiene que no se debe dar marcha atrás a las pensiones de los adultos mayores porque de lo contrario puede ser contraproducente para el voto del 2024, a este sector de la sociedad se le deben dar garantías en el acceso a la salud, sobre todo porque hay mucha carencia en servicios sanitarios "el oficialismo tiene una ventaja en ese sector y tiene que ver con que cuenta con el padrón de beneficiarios y beneficiarias, y ya hemos visto y no será la primera vez, que los partidos en el gobierno utilizan al máximo la visualización a votar a ese sector, difundiendo el temor de que le quiten los apoyos sociales, se puede jugar mucho con este tipo de chantajes, de votar por otra opción distinta a la que está en el gobierno, es poner en riesgo los beneficios sociales obtenidos hasta el día de hoy".