Uso de celulares en aulas escolares debe regularse, más no prohibirse: Diputada

Regulación de uso de celulares en las aulas escolares es una opción para mediar el límite de acceso este dispositivo digital, así lo consideró la diputada María Claudia Tristán Alvarado, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado.

Luego de que la Cámara de Diputados de la ciudad de México anunció que trabaja en una iniciativa que prohíbe el uso de celulares, la cual consiste en limitar su uso en las aulas educativas porque son considerados fuentes de distracción.

"Yo creo que toda Ley no debe ser prohibitiva, la ley es precisamente para prevenir no para prohibir. Yo creo que es importante que dentro de los reglamentos escolares, se les haga conciencia a los padres de familia, maestros y estudiantes, de no tener los celulares durante las clases y solo tenerlo a la mano para realizar y recibir llamadas de emergencia", apuntó.

En este sentido, Tristán Alvarado consideró que lo necesario es analizar los lineamientos escolares para el uso de este dispositivo, ya que también pueden provocar problemas en el bienestar de las y los estudiantes , que se reflejan en sus niveles de atención y concentración.

"Es decirle a los padres, a los docentes que quede claro que el uso de celulares no puede utilizarse durante las clases. Yo misma puedo decirte que su uso constante causa una adicción, es decir de estar continuamente revisando y checando el celular también es malo, es una fuente de distracción ", aseguró.

Por lo que a pesar de que existen estudios que han revelado que el uso de celulares durante las clases, puede afectar el rendimiento de las y los alumnos, la normativa legal óptima será la creación de políticas públicas que contribuyan para que tanto padres de familia y profesorado regulen y limiten el uso y función de celulares.